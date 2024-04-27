Москва теряет лидерство в выдаче льготной ипотеки: аналитика за 2023-2024 годы

Выдача льготной ипотеки в Москве снизилась на 30%

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического центра SaaS-платформы TYMY, к концу 2023 года доля выдачи льготной ипотеки в Москве составляла почти четверть, а именно 23%. Однако в первом квартале 2024 года этот показатель сократился до 5%.

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Сравнивая с первым кварталом 2023 года, активность на ипотечном рынке упала на 30%. Это объясняется изменением условий выдачи льготной ипотеки, ужесточением макропруденциальных ограничений и повышением ключевой ставки.

В апреле текущего года активность среди потенциальных ипотечных заемщиков возросла: число заявок увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом. Однако конверсия заявок в кредиты снизилась. Люди заинтересованы в условиях ипотечного кредита, но откладывают его получение.

На заседании Центробанка 26 апреля планируется пересмотр ключевой ставки. Согласно мнению главы компании TYMY Алексея Майстренко, это не окажет значительного воздействия на рынок. Большинство покупателей ожидают более существенного снижения ключевой ставки, которое, предположительно, может произойти во второй половине 2024 года. Это, в свою очередь, стимулирует спрос на ипотеку и активизирует процесс рефинансирования жилищных кредитов, считает эксперт.