Как снижение ключевой ставки Центробанка повлияет на рынок аренды квартир

Эксперт предсказал, что стоимость аренды квартир упадет

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

После снижения ключевой ставки Центробанка, директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский предсказывает, что стоимость аренды квартир упадет. Он утверждает, что это произойдет не ранее, чем во второй половине года.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Цены на аренду резко возросли после начала цикла повышения ключевой ставки регулятора. С августа 2023 года арендная плата выросла на 22%. Чернокульский утверждает, что цены на аренду не снизятся до осени. После повышения ключевой ставки Центробанком, отток людей с рынка аренды в ипотечный замедлился. Так как ежемесячные ипотечные выплаты сейчас значительно превышают арендные ставки, многие потенциальные заемщики откладывают оформление ипотечных кредитов и предпочитают аренду. При этом спрос на аренду не уменьшается, студенты и молодожены продолжают снимать жилье.

По мнению Чернокульского, на рынке аренды сейчас наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. Вариантов становится меньше, и из-за дефицита люди быстро берут даже квартиры, предлагаемые по завышенным ценам. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве в пределах МКАД составляет 55-57 тыс. рублей. Это на 22% выше, чем в апреле 2023 года.

По мнению эксперта, решение совета директоров Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 16% не повлияет на рынок аренды. Спрос на аренду будет высоким, пока ЦБ не приступит к серьезному снижению ключевой ставки.