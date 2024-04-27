Геномное разнообразие человечества может быть раскрыто: учёные начали использовать квантовые компьютеры

Учёные начали применять квантовые компьютеры для расшифровки геномного разнообразия

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Геномика, революционизирующая медицину и науку, сталкивается с ограничениями в охвате человеческой генетической изменчивости. Паногеномы, объединяющие ДНК различных людей, предлагаются как решение этой проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С начала опубликования первого референсного генома в 2001 году, основанного на ДНК нескольких доноров, концепция паногенома набирает популярность для анализа более широкого диапазона генетических вариаций. Тем не менее, создание и анализ паногеномов — задача трудоемкая из-за их размера и сложности, сообщает SecurityLab.

Новый проект, объединивший усилия Кембриджского университета, Института Сангера и Европейского института биоинформатики, исследует, как квантовые компьютеры могут помочь в этом деле, предоставляя высокий уровень вычислительной мощности для работы с комплексными "графами последовательностей".

Проект находится на начальном этапе и включает разработку новых алгоритмов и тестирование с использованием суперкомпьютеров. Успех этих исследований может привести к значительным прорывам в персонализированной медицине и других областях.