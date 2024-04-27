Нет больше ломких ногтей: эффективные способы для здоровых и крепких ногтей

Спасаем хрупкие ногти: простые SOS-способы для здоровых ногтей

Хрупкие ногти могут стать результатом различных факторов, начиная от постоянного использования гелевого покрытия до недостатка важных микроэлементов в организме. Виталина Григорьева, специалист по нейл-мастерству, поделилась несколькими рекомендациями, как поддерживать здоровье ломких ногтей, когда нет возможности провести полноценное лечение.

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Важно поддерживать короткую длину ногтей, так как длинные ногти подвержены ломкости. Обрезайте ногти максимально коротко и поддерживайте такую длину во время лечения, чтобы не усугубить их состояние. Используйте специальные щипчики для обрезания и избегайте обламывания ногтей руками.

Для укрепления хрупких ногтей приобретите отвердители. Наносите их на сухие, отполированные ногти, поскольку влажные ногти плохо впитывают средство. Выберите отвердитель, который самостоятельно сохнет или тот, который требует воздействия УФ-лучей для застывания.

Не забывайте о базовом покрытии, даже если вы восстанавливаете ногти. Оно защитит ногтевую пластину от дополнительных повреждений. При использовании обычного лака нанесите базу и топ, чтобы продлить срок службы лака и дополнительно защитить ногти.

Правильно пользуйтесь пилочкой. Не подпиливайте ногти сверху вниз и не пилите в обе стороны сразу, чтобы не усугубить расслоение. Подпиливайте ногти в одном направлении, чтобы предотвратить дополнительные повреждения.