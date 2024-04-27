Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выдача льготной ипотеки в Москве снизилась на 30%
Казань остается самым популярным городом для российского туризма
Автоэксперт Колодочкин раскрыл особенности тормозных колодок для каждого класса авто
Пикантный салат на завтрак с авокадо, хумусом и семенами конопли
Учёные начали применять квантовые компьютеры для расшифровки геномного разнообразия
Ветеринары рассказали, о чем говорит кошачий храп
Это отличный способ выращивания кабачков
"Это шедевр": Яна Поплавская о фильме "Законопослушный гражданин"
Нарколог Исаев: немного безалкогольного вина упростит переваривание мяса
Нет больше ломких ногтей: эффективные способы для здоровых и крепких ногтей

Спасаем хрупкие ногти: простые SOS-способы для здоровых ногтей

Моя семья » Красота и стиль

Хрупкие ногти могут стать результатом различных факторов, начиная от постоянного использования гелевого покрытия до недостатка важных микроэлементов в организме. Виталина Григорьева, специалист по нейл-мастерству, поделилась несколькими рекомендациями, как поддерживать здоровье ломких ногтей, когда нет возможности провести полноценное лечение.

Спасаем хрупкие ногти: простые SOS-способы для здоровых ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

Важно поддерживать короткую длину ногтей, так как длинные ногти подвержены ломкости. Обрезайте ногти максимально коротко и поддерживайте такую длину во время лечения, чтобы не усугубить их состояние. Используйте специальные щипчики для обрезания и избегайте обламывания ногтей руками.

Для укрепления хрупких ногтей приобретите отвердители. Наносите их на сухие, отполированные ногти, поскольку влажные ногти плохо впитывают средство. Выберите отвердитель, который самостоятельно сохнет или тот, который требует воздействия УФ-лучей для застывания.

Не забывайте о базовом покрытии, даже если вы восстанавливаете ногти. Оно защитит ногтевую пластину от дополнительных повреждений. При использовании обычного лака нанесите базу и топ, чтобы продлить срок службы лака и дополнительно защитить ногти.

Правильно пользуйтесь пилочкой. Не подпиливайте ногти сверху вниз и не пилите в обе стороны сразу, чтобы не усугубить расслоение. Подпиливайте ногти в одном направлении, чтобы предотвратить дополнительные повреждения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Нарколог Исаев: немного безалкогольного вина упростит переваривание мяса
Как работает экономика страны?
Инструктор по йоге объяснила, в чем польза асаны "собака мордой вниз"
Вандалы второй раз за месяц сломали надпись "Привет, Омск" в парке
Врач Малышева заявила, что курица, индейка и кукурузные отруби — продукты для счастья
Треть белгородцев поддерживает "сухой закон" на майских праздниках
ЦПОГИ: депрессивные регионы России могут быть присоединены к более успешны
Польского писателя в Тюмени обвинили в антироссийской пропаганде
Спасший детей из пожара многодетный отец скончался в больнице
Учёные обнаружили потенциально пригодную для жизни экзопланету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников