Банк России отметил рост страховых взносов и выплат в Белгородской области в 2023 году

ЦБ: страховые выплаты в Белгороде увеличились на 36% в 2023 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Статистические данные, опубликованные Центральным банком России, отображают динамику страхового рынка в Белгородской области за 2023 год.

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Согласно этим сведениям, волонтёрские взносы жителей региона в сферу страхования достигли 5,5 миллиардов рублей, что на один миллиард превышает показатели предыдущего года. Страхование жизни показало рост на 20%, а страхование от несчастных случаев в сфере здоровья увеличилось на 14,5%.

Кроме того, обязательные страховые взносы возросли на 28% и достигли 3,1 миллиарда рублей, большую часть которых составили взносы на автомобильное страхование (ОСАГО). В общей сложности, объём страховых премий увеличился почти на 25%, суммировавшись в 8,6 миллиарда рублей.

За прошедший год страховые компании выплатили жителям области 5,5 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем в 2022 году.