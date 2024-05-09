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У армии США появится секретный ИИ в закрытой сети: Microsoft работает над развертыванием

Microsoft запускает разведывательный ИИ в секретной сети для нужд армии США

1:28
Наука

Microsoft развернула GPT-4 в специализированной изолированной облачной среде Azure Government Top Secret, предназначенной для обработки секретной информации в интересах американской армии.

Microsoft запускает разведывательный ИИ в секретной сети для нужд армии США
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Система, разработанная Microsoft и уже используемая в коммерческих целях в аналогичных приложениях, была адаптирована для специфических нужд Пентагона. Процесс адаптации включал капитальный ремонт ИИ-суперкомпьютера в Айове и занял 18 месяцев. В итоге GPT-4 в Azure Government Top Secret может обрабатывать и анализировать различные объемы данных, включая геопространственные, в строго контролируемой среде, сообщает SecurityLab.

Модель, установленная в облаке, статическая — она может читать и обрабатывать файлы, но не способна к самообучению или интерактивному доступу к данным из открытого Интернета. Это делает возможным сохранение модели в "чистом" состоянии, исключая попадание конфиденциальной информации на внешние платформы. Ожидается, что около 10 000 человек смогут получить доступ к этой технологии после прохождения необходимых аккредитаций, процесс которых находится под строгим контролем правительства.

Такой подход позволяет правительству использовать передовые возможности генеративного ИИ для решения важных задач, при этом минимизируя любые риски безопасности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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