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Завтраки для фитнеса: пять блюд, сжигающих жир на животе

Пять завтраков, которые помогут сжечь жир в области живота

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Завтрак играет ключевую роль в запуске обменных процессов в организме, согласно диетологам. Правильный выбор блюд на завтрак может зарядить энергией и предотвратить ощущение голода и тревожности в течение дня. Чтобы чувствовать себя отлично и выглядеть потрясающе, измените свой подход к завтраку, и скоро лишние сантиметры на животе начнут исчезать.

Пять завтраков, которые помогут сжечь жир в области живота
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лосось: тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот не только выглядят эстетично, но и помогают запустить процессы жиросжигания. Лосось также богат йодом, поддерживающим метаболизм в идеальном состоянии, и при этом не содержит много калорий, что придает легкость и энергию.

Яйца: яичница, омлет или шакшука — выбор за вами. Богатые полезными жирами и белком, они обеспечат быстрое насыщение и долгое чувство бодрости, а также помогут в процессе жиросжигания.

Яблоко: в сочетании с овсяной кашей или тостами с арахисовым маслом, яблоко превращается в сытный завтрак, который помогает разрушить висцеральный жир.

Грейпфрут: этот цитрус рекомендуется при активном похудении. Употребление его перед едой способствует быстрому насыщению и активизирует процесс выведения жира из организма.

Семена чиа: богатые питательными веществами, они помогают почувствовать насыщение быстрее и улучшают метаболизм благодаря содержанию кальция, железа и витаминов группы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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