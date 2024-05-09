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Увеличиваем урожай редиски с помощью полива

Как поливать редиску

2:22
Садоводство » Овощи

Редис - это один из самых популярных овощей, который выращивается в саду или на огороде. Он богат не только витаминами и минералами, но и имеет неповторимый вкус. Чтобы получить хороший урожай редиса, необходимо правильно ухаживать за ним, включая и полив.

Как поливать редиску
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из важных факторов, влияющих на урожай редиса, является регулярный и правильный полив. Недостаток влаги может привести к засыханию растения и уменьшению урожая, а избыток влаги может вызвать гниение корнеплодов. Поэтому важно знать, как и когда поливать редис, чтобы получить максимальный урожай.

Первое правило полива редиса — не допускать пересыхания почвы. Редис любит влажную почву, поэтому поливать его нужно регулярно, особенно в жаркое время года. Оптимальный режим полива — 2-3 раза в неделю. Но при этом не стоит заливать растение слишком сильно, чтобы не вызвать гниение корнеплодов.

Второе правило — поливать редис утром или вечером. В это время дня солнце не так активно, поэтому вода не будет испаряться быстро, а растение успеет впитать ее. Кроме того, поливать редис в жару может привести к ожогам на листьях и стеблях.

Третье правило — не поливать редис холодной водой. Холодная вода может вызвать стресс у растения и замедлить его рост. Лучше использовать теплую воду комнатной температуры.

Кроме правильного режима полива, важно также учитывать состав почвы. Редис предпочитает рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если почва слишком кислая, можно добавить известь или древесную золу, чтобы снизить кислотность. Также можно использовать органические удобрения, которые помогут улучшить структуру почвы и обеспечить растение необходимыми питательными веществами.

Важно помнить, что редис — это быстрорастущее растение, поэтому он нуждается в постоянном питании. Поэтому после каждого полива рекомендуется подкармливать редис органическими или минеральными удобрениями.

Также стоит отметить, что редис не любит сильного загущения. Поэтому при посадке семян следует соблюдать оптимальное расстояние между ними.

Чем подкормить редис. Будет крупным, вкусным, жгучим!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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