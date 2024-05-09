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Научить бобика приносить тапки: легкий способ дать своей собаке такой навык

Кинологи рассказали, как научить собаку приносить тапки

1:59
Зоосфера » Собаки

Если вы планируете обучить вашу собаку приносить тапки, нет необходимости искать сложные методы.

Кинологи рассказали, как научить собаку приносить тапки
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие профессиональные кинологи уже разработали эффективные программы для обучения различным командам и трюкам. Вам нужно всего лишь выбрать подходящий метод и следовать ему, чтобы научить вашего питомца быстро и легко приносить разные предметы.

Подготовка

Прежде чем начать тренировку, удостоверьтесь, что ваша собака освоила базовые команды, такие как "Сидеть", "Лежать" и "Стоять". Сначала научите её приносить мяч или другую игрушку, осваивая команду "Принеси". Это сделает тренировку более продуктивной.

Привлечение внимания

Для начала вызовите интерес собаки, обратившись к ней по имени. Покажите ей тапок, при этом произнося "Тапки".

Приучение к запаху

Дайте собаке возможность понюхать тапок, чтобы она привыкла к его запаху, при этом повторяйте "Тапки". Это поможет животному ассоциировать слово с предметом.

Принос тапка

Когда собака ознакомится с тапком, положите его в метр от себя и отдайте команду "Принеси тапки". Не забудьте похвалить её и дать лакомство за выполнение задания.

Повторение

Регулярно повторяйте тренировки, увеличивая расстояние, чтобы собака точно выполняла команду.

Усложнение задания

Как только ваш питомец усвоит команду, добавьте сложности: пусть приносит тапки из другой комнаты.

Поддержание навыка

Чтобы навык оставался у собаки на долгое время, продолжайте регулярные тренировки, не забывая хвалить и угощать её.

Следуя этим простым шагам, вы сможете научить собаку приносить тапки, а также другие предметы, различая их по названиям. Главное — регулярность, похвала и вознаграждения, и тогда ваш питомец будет радовать вас новым навыком.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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