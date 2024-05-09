Научить бобика приносить тапки: легкий способ дать своей собаке такой навык

Если вы планируете обучить вашу собаку приносить тапки, нет необходимости искать сложные методы.
Многие профессиональные кинологи уже разработали эффективные программы для обучения различным командам и трюкам. Вам нужно всего лишь выбрать подходящий метод и следовать ему, чтобы научить вашего питомца быстро и легко приносить разные предметы.
Подготовка
Прежде чем начать тренировку, удостоверьтесь, что ваша собака освоила базовые команды, такие как "Сидеть", "Лежать" и "Стоять". Сначала научите её приносить мяч или другую игрушку, осваивая команду "Принеси". Это сделает тренировку более продуктивной.
Привлечение внимания
Для начала вызовите интерес собаки, обратившись к ней по имени. Покажите ей тапок, при этом произнося "Тапки".
Приучение к запаху
Дайте собаке возможность понюхать тапок, чтобы она привыкла к его запаху, при этом повторяйте "Тапки". Это поможет животному ассоциировать слово с предметом.
Принос тапка
Когда собака ознакомится с тапком, положите его в метр от себя и отдайте команду "Принеси тапки". Не забудьте похвалить её и дать лакомство за выполнение задания.
Повторение
Регулярно повторяйте тренировки, увеличивая расстояние, чтобы собака точно выполняла команду.
Усложнение задания
Как только ваш питомец усвоит команду, добавьте сложности: пусть приносит тапки из другой комнаты.
Поддержание навыка
Чтобы навык оставался у собаки на долгое время, продолжайте регулярные тренировки, не забывая хвалить и угощать её.
Следуя этим простым шагам, вы сможете научить собаку приносить тапки, а также другие предметы, различая их по названиям. Главное — регулярность, похвала и вознаграждения, и тогда ваш питомец будет радовать вас новым навыком.
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