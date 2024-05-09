Лучшие бюджетные направления для отдыха летом: вьетнам и Таиланд в июне

Лето — прекрасное время для путешествий. Исследование от OneTwoTrip показывает, что Вьетнам и Таиланд предлагают самые выгодные варианты для отдыха в июне.
Анализ стоимости проживания в трёхзвёздных отелях выявил, что лидером по доступности является Нячанг с ценой примерно 1500 рублей за ночь. За ним следуют Пхукет, Паттайя и Ханой, где стоимость ночлега составляет 1800, 2000 и 2600 рублей соответственно.
Кроме того, в список из десяти мест, где можно экономно провести отпуск, входят:
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