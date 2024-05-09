Ошибки водителей: не верьте этим мифам о защите кузова, полном приводе и рулевом управлении

Эксперт развенчал мифы российских автомобилистов о коррозии, масле и полном приводе

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Эксперт Егор Васильев разобрал распространенные мифы российских водителей.

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Во-первых, антикоррозийное покрытие на новых автомобилях действительно повышает стойкость металла, но на старых оно лишь маскирует существующие проблемы.

Во-вторых, масло в коробке передач обязательно нужно менять каждые 40-50 тысяч километров, чтобы предотвратить быстрый износ агрегата.

Миф о полном приводе предполагает лучшую управляемость на скользких дорогах, но на самом деле повышенная скорость перед поворотом создает дополнительный риск. Также, вопреки мнению, что нельзя резко поворачивать руль, это допустимо при объезде препятствия, но нельзя держать руль в крайнем положении.

И наконец, миф о том, что мужчины водят лучше женщин, опровергается: женщины лучше справляются в штатных режимах, а мужчины быстрее реагируют в нештатных ситуациях.