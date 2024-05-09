Какой тренажер выбрать, чтобы сжигать лишние калории: беговая дорожка против эллиптического тренажера.

Беговая дорожка или эллиптический тренажер?

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Рекомендуется повысить активность сердечно-сосудистой системы, тренируясь от 150 до 300 минут в неделю с умеренной интенсивностью или от 75 до 150 минут в неделю с интенсивностью, если вы хотите похудеть. Два самых популярных способа поддерживать форму при таких тренировках — это эллиптический тренажер и беговая дорожка. Но какой из них обеспечивает наилучшее сжигание калорий за отведенное время?

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Особенности эллиптического тренажера.

Эллиптические тренажеры сочетают в себе два стиля движений в одном тренажере — шагание по лестнице и ритмичный шаг, как при катании на беговых лыжах. В некоторых эллиптических тренажерах есть стойки, за которые вы можете держаться и двигаться вперед-назад во время тренировки, чтобы увеличить сжигание калорий и улучшить общее состояние организма во время тренировки.

Количество калорий, которые вы сжигаете при любой конкретной эллиптической тренировке, зависит от настройки высоты ската, уровня сопротивления и скорости, с которой вы двигаете ногами. Поскольку ваши ноги никогда не отрываются от педалей, эллиптический тренажер обеспечивает тренировку с низкой нагрузкой, благоприятную для ваших суставов и спины.

Особенности беговой дорожки.

Беговая дорожка позволяет ходить, бегать трусцой или бегать в помещении. Скорость на беговой дорожке варьируется от 1,5 км в час до 24 км в час на некоторых коммерческих беговых дорожках. Наклон беговой дорожки также можно регулировать от 0% до примерно 15%.

Что выбрать?

Эллиптический тренажер — хороший выбор для начинающих или для тех, кому необходимо сбросить значительный вес. Поскольку вы можете регулировать сопротивление в соответствии со своими потребностями, вы можете работать на максимально возможном уровне, не оказывая давления на суставы. Вертикальное положение, которое вы сохраняете во время занятий на эллиптическом тренажере, также помогает спине оставаться сильной и избегать напряжения, которое может возникнуть при беге.

Хотя беговая дорожка потенциально может сжигать калории, это во многом зависит от вашей скорости и времени, затраченного на бег. Вы должны развить определенную сердечно-сосудистую систему и силу, чтобы бегать сколько угодно.

Начинающим бегунам следует сначала пройтись пешком или пробежаться трусцой, чтобы снизить интенсивность бега, иначе они рискуют получить шины на голени и боли в суставах. Ходьба сжигает значительно меньше калорий, чем бег, если только вы не добавляете большие подъемы или работаете с интервалами скорости.

Вывод:

Если вы опытный спортсмен, который бегает и увеличивает наклоны, беговая дорожка обеспечивает наибольшее сжигание калорий, потому что вы поддерживаете собственный вес тела. Тем не менее, эллиптический тренажер — при активном использовании с опорами для рук — расходует почти столько же калорий, сколько беговая дорожка.