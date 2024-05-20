Встречайте авто-звёзды кино: эти машины стали легендами

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Иконические автомобили в кино: от DeLorean до Batmobile

1:18
Авто

Автомобили в кино часто выходят за рамки простых транспортных средств, становясь настоящими символами и центральными персонажами своих фильмов. В статье издания SPEEDME. RU рассмотрены пять самых запоминающихся и культовых автомобилей в истории кино:

Иконические автомобили в кино: от DeLorean до Batmobile
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
  • DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее" — символ путешествий во времени с уникальным дизайном и дверьми-крыльями.
  • Batmobile из фильмов о Бэтмене — отражение мощи и передовых технологий, каждая новая версия которого добавляет что-то новое и уникальное.
  • Aston Martin DB5 из серии фильмов о Джеймсе Бонде — классический образ автомобиля супершпиона с множеством скрытых гаджетов.
  • Ecto-1 из "Охотников за привидениями" — доработанный Cadillac, яркий и запоминающийся символ культового фильма.
  • General Lee из сериала "Герцоги Хаззарда" — Dodge Charger 1969 года, известный своими трюками и характерным звуком клаксона.

Эти автомобили не только усиливают визуальный и эмоциональный эффект своих фильмов, но и оставляют значительный след в поп-культуре, становясь символами эпох и вдохновением для поклонников по всему миру.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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