Встречайте авто-звёзды кино: эти машины стали легендами

Автомобили в кино часто выходят за рамки простых транспортных средств, становясь настоящими символами и центральными персонажами своих фильмов. В статье издания SPEEDME. RU рассмотрены пять самых запоминающихся и культовых автомобилей в истории кино:
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DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее" — символ путешествий во времени с уникальным дизайном и дверьми-крыльями.
Batmobile из фильмов о Бэтмене — отражение мощи и передовых технологий, каждая новая версия которого добавляет что-то новое и уникальное.
Aston Martin DB5 из серии фильмов о Джеймсе Бонде — классический образ автомобиля супершпиона с множеством скрытых гаджетов.
Ecto-1 из "Охотников за привидениями" — доработанный Cadillac, яркий и запоминающийся символ культового фильма.
General Lee из сериала "Герцоги Хаззарда" — Dodge Charger 1969 года, известный своими трюками и характерным звуком клаксона.
Эти автомобили не только усиливают визуальный и эмоциональный эффект своих фильмов, но и оставляют значительный след в поп-культуре, становясь символами эпох и вдохновением для поклонников по всему миру.