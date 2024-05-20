Эндокринолог Павлова: в среднем человек употребляет соли почти в 1,5 раза больше суточной нормы

Эндокринолог Павлова заявила, что обычно человек потребляет соли больше нормы

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе одиннадцатилетнего исследования диетологи из Венского университета выяснили, что люди, которые постоянно добавлял в пищу побольше соли, заболевали раком желудка на 39% чаще.

Фото: commons.wikimedia.org by Кагор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале. Она напомнила, что суточная норма соли не более 2300 мг, что равно примерно 1 чайной ложке. По её словам, обычно человек превышает эту норма и съедает примерно 3400 мг. Это происходит из-за того, что соль содержится во многих магазинных продуктах, например, полуфабрикатах, снеках и так далее.

"Уследить за реальными цифрами потребляемой соли непросто, но можно подходить к питанию более осознанно. Например, обращать внимание на состав продуктов, больше готовить самостоятельно, использовать специи, чтобы компенсировать нехватку вкуса", — пишет эндокринолог.