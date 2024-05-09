Спасаем кошку от сумасшествия: как помочь питомцу справиться со стрессом

Как и люди, кошки чувствуют стресс при изменениях в привычном образе жизни.
Такие события, как изменения в окружающей среде, визиты к ветеринару, громкие звуки, появление новых животных в доме, или даже перемены в расписании кормления могут вызвать у них беспокойство.
Если вы заметили признаки стресса у вашей кошки, важно предпринять следующие шаги для её поддержки:
Обеспечьте спокойную среду
Кошки предпочитают тишину и покой. Создайте для питомца спокойную обстановку, устранив источник беспокойства, если это возможно. Например, при появлении нового животного, установите барьер в дверном проеме, чтобы ваша кошка могла укрыться и чувствовать себя в безопасности.
Уделяйте кошке больше внимания
Стресс может вызвать изменения в поведении кошки, включая аппетит и социальное взаимодействие. Проявите больше внимания, играйте с ней, смотрите телевизор вместе или позвольте ей посидеть у вас на коленях. При этом важно уважать её желание быть в одиночестве, если она сама этого выбирает.
Создайте безопасное убежище
У кошки должно быть место, где она может уединиться. Отсутствие такого места само по себе может стать источником стресса. Обустройте укромный уголок, где она могла бы спрятаться и расслабиться — это может быть картонная коробка, шкаф или уютное место на подоконнике.
Поддерживайте регулярный распорядок дня
Кошкам важно знать, что и когда произойдет, так как они ценят предсказуемость. Постарайтесь регулярно играть, кормить и заниматься с ней в установленное время.
Обратитесь к специалисту
Если стресс у кошки не проходит на протяжении нескольких недель, необходима консультация с зоопсихологом. Специалист поможет определить причины стресса и предложит методы его устранения.
Продолжительный стресс может быть опасен, вызывая проблемы с поведением, заболевания и даже психологические расстройства, которые могут привести к смерти животного от стресс-индуцированных болезней.
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