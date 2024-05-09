Спасаем кошку от сумасшествия: как помочь питомцу справиться со стрессом

Стало известно, как помочь кошке справиться со стрессом

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как и люди, кошки чувствуют стресс при изменениях в привычном образе жизни.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Такие события, как изменения в окружающей среде, визиты к ветеринару, громкие звуки, появление новых животных в доме, или даже перемены в расписании кормления могут вызвать у них беспокойство.

Если вы заметили признаки стресса у вашей кошки, важно предпринять следующие шаги для её поддержки:

Обеспечьте спокойную среду

Кошки предпочитают тишину и покой. Создайте для питомца спокойную обстановку, устранив источник беспокойства, если это возможно. Например, при появлении нового животного, установите барьер в дверном проеме, чтобы ваша кошка могла укрыться и чувствовать себя в безопасности.

Уделяйте кошке больше внимания

Стресс может вызвать изменения в поведении кошки, включая аппетит и социальное взаимодействие. Проявите больше внимания, играйте с ней, смотрите телевизор вместе или позвольте ей посидеть у вас на коленях. При этом важно уважать её желание быть в одиночестве, если она сама этого выбирает.

Создайте безопасное убежище

У кошки должно быть место, где она может уединиться. Отсутствие такого места само по себе может стать источником стресса. Обустройте укромный уголок, где она могла бы спрятаться и расслабиться — это может быть картонная коробка, шкаф или уютное место на подоконнике.

Поддерживайте регулярный распорядок дня

Кошкам важно знать, что и когда произойдет, так как они ценят предсказуемость. Постарайтесь регулярно играть, кормить и заниматься с ней в установленное время.

Обратитесь к специалисту

Если стресс у кошки не проходит на протяжении нескольких недель, необходима консультация с зоопсихологом. Специалист поможет определить причины стресса и предложит методы его устранения.

Продолжительный стресс может быть опасен, вызывая проблемы с поведением, заболевания и даже психологические расстройства, которые могут привести к смерти животного от стресс-индуцированных болезней.