Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что стоимость победы на конкурсе "Евровидение" начинается от двух миллионов евро. Он пояснил, что в последние годы конкурс стал коммерческим, и с финансовыми возможностями любой исполнитель может купить себе место в полуфинале или финале.
Такая ситуация негативно влияет на вокальную составляющую шоу, которая ухудшается, уступая место скандальным образам и ярким шоу.
Дворцов отметил, что ранее участники создавали впечатляющие шоу со вкусом, но сейчас они стали "нищебродскими". По его мнению, современное "Евровидение" превратилось в "полный разврат и кринж", и он выразил радость, что Россия не участвует в этом процессе.
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