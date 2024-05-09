Продюсер Сергей Дворцов назвал стоимость победы на "Евровидении"

"Победа стоит два миллиона евро": продюсер раскрыл цену триумфа на "Евровидении"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что стоимость победы на конкурсе "Евровидение" начинается от двух миллионов евро. Он пояснил, что в последние годы конкурс стал коммерческим, и с финансовыми возможностями любой исполнитель может купить себе место в полуфинале или финале.

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Такая ситуация негативно влияет на вокальную составляющую шоу, которая ухудшается, уступая место скандальным образам и ярким шоу.

Дворцов отметил, что ранее участники создавали впечатляющие шоу со вкусом, но сейчас они стали "нищебродскими". По его мнению, современное "Евровидение" превратилось в "полный разврат и кринж", и он выразил радость, что Россия не участвует в этом процессе.