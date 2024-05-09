Избегайте штрафов и аварий: как "правило 3 секунд" может спасти вас от неприятностей на дороге

Водителям в России напомнили о важности соблюдения безопасного интервала между автомобилями, чтобы снизить риск аварий и избежать штрафов.
"Правило 3 секунд" помогает определить безопасное расстояние: нужно выбрать дорожный ориентир и отсчитывать время, когда впереди идущий автомобиль проезжает его. Если ваш автомобиль достигает того же места менее чем за 3 секунды, это сигнализирует о необходимости увеличить дистанцию.
На автомагистралях минимальное расстояние должно быть не менее половины скорости движения в километрах в час. Несоблюдение этого правила может повлечь штраф в размере 1500 рублей по статье КоАП 12.15, часть 1.
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