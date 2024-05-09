Летний гардероб: как стильно носить майку в 2024 году

Сочетания и стили для белой майки в летний сезон 2024: куда и как ее носить

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В детском саду, майка обычно является частью нижнего белья. Однако для взрослых, особенно для модных девушек, майка может стать самостоятельным элементом образа, который можно сочетать с различными предметами гардероба. Вот как это сделать грамотно.

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С корсетом: подберите майку под корсет, чтобы создать стильный многослойный образ в стиле стритстайл. Монохромный подход поможет избежать заморочек с сочетанием оттенков и визуально вытянет фигуру, а контраст цветов между корсетом и майкой придаст образу стилистику 80-х.

С прозрачным платьем или топом: гладкая майка без принта позволит смело сочетать ее с прозрачными вещами. С романтичным платьем вы создадите милый, немного бунтарский наряд, а с топом-сеткой — космический и героический образ.

С джинсовой юбкой-миди: обычная майка и джинсовая юбка-миди — классический летний дуэт. Эти простые вещи легко объединяются в ансамбль, который не требует особых усилий.

С короткими шортами: в теплую погоду идеально сочетание облегающей майки и коротких шорт. Дополните образ брутальными ботинками для города или тапочками для пляжа.

Под курткой: этот вариант подходит как для повседневных выходов, так и для особых случаев. С широкими джинсами и кроссовками создается спортивный шик, а с шелковой юбкой и шпильками — гламурный образ в стиле smart casual.