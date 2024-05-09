Автозавод "Москвич" хотят признать банкротом: стало известно, что не так с иском компании Silver Basis

Гонконгская компания Silver Basis подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом автозавода "Москвич".
Представители "Москвича" утверждают, что завод финансово устойчив и не имеет оснований для банкротства. Они также указали, что претензии Silver Basis связаны с прошлыми долгами, когда завод принадлежал компании Renault и назывался "Рено Россия". Решение суда о взыскании долгов в пользу Silver Basis было приостановлено, и судебные акты могут быть обжалованы, сообщает ТАСС.
"Москвич" обвиняет Silver Basis в попытке подорвать его деловую репутацию и отказе от конструктивного диалога.
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