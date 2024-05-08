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Зачем пить воду с гималайской солью? Рассказываем об удивительных свойствах розовой соли для здоровья

Гималайская соль: почему она считается самой полезной

1:24
Еда

Гималайскую соль, которую добывают преимущественно в Пакистане, продают как более здоровый заменитель поваренной соли.

Гималайская соль: почему она считается самой полезной
Фото: commons.wikimedia.org by Ivar Leidus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Свой знаменитый розовый окрас соль получила из-за микроэлементов, которые включают

  • кальций,
  • калий,
  • магний,
  • бикарбонат натрия

и многие другие.

Так что же именно гималайская соль может сделать для вашего здоровья?

Гималайская соль помогает выводить токсины из организма. Лучший способ использовать эту соль для детоксикации — выпить раствор, приготовленный из простой воды и соли.

Ежедневное потребление гималайской соли обеспечит правильный поток жидкости по всему телу. Она также поддерживает баланс минералов и гормонов, что может предотвратить скачки уровня сахара в крови.

Гималайская соль стимулирует слюнные железы вырабатывать амилазу — фермент, расщепляющий углеводы. Она также стимулирует высвобождение в желудке фермента, который помогает переваривать белок.

Эта соль облегчает симптомы респираторных заболеваний благодаря антибактериальным и противомикробным свойствам.

Гималайская соль также может омолодить вашу кожу, если добавлять её во время купания. Например, хром помогает лечить прыщи, цинк предотвращает образование рубцов, а сера сохраняет кожу гладкой.

Гималайская соль vs морская соль: польза соли для организма
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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