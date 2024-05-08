Зачем пить воду с гималайской солью? Рассказываем об удивительных свойствах розовой соли для здоровья

Гималайскую соль, которую добывают преимущественно в Пакистане, продают как более здоровый заменитель поваренной соли.
Свой знаменитый розовый окрас соль получила из-за микроэлементов, которые включают
и многие другие.
Так что же именно гималайская соль может сделать для вашего здоровья?
Гималайская соль помогает выводить токсины из организма. Лучший способ использовать эту соль для детоксикации — выпить раствор, приготовленный из простой воды и соли.
Ежедневное потребление гималайской соли обеспечит правильный поток жидкости по всему телу. Она также поддерживает баланс минералов и гормонов, что может предотвратить скачки уровня сахара в крови.
Гималайская соль стимулирует слюнные железы вырабатывать амилазу — фермент, расщепляющий углеводы. Она также стимулирует высвобождение в желудке фермента, который помогает переваривать белок.
Эта соль облегчает симптомы респираторных заболеваний благодаря антибактериальным и противомикробным свойствам.
Гималайская соль также может омолодить вашу кожу, если добавлять её во время купания. Например, хром помогает лечить прыщи, цинк предотвращает образование рубцов, а сера сохраняет кожу гладкой.
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