"Хряки на мясокомбинате": продюсер "Тату" раскритиковал травлю Орбакайте

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник выступил против травли Кристины Орбакайте, призывая критиков не ходить на ее концерты, если они не поддерживают певицу. По его мнению, хейтеры напоминают "хряков на мясокомбинате", которые ведут за собой толпу, неспособную мыслить самостоятельно. Он считает, что Орбакайте не обязана оправдываться за действия своей матери, Аллы Пугачевой.
Дзюник уверен, что нельзя приписывать Орбакайте чужие поступки и осуждать за них. Весной 2024 года певица столкнулась с массовой отменой выступлений в России после призывов общественных деятелей, но ей удалось провести два концерта в Санкт-Петербурге и Москве. Продюсер призывает поддерживать действия и свободу выбора каждого исполнителя.
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