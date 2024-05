"Хряки на мясокомбинате": продюсер "Тату" раскритиковал травлю Орбакайте

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник выступил против травли Кристины Орбакайте, призывая критиков не ходить на ее концерты, если они не поддерживают певицу. По его мнению, хейтеры напоминают "хряков на мясокомбинате", которые ведут за собой толпу, неспособную мыслить самостоятельно. Он считает, что Орбакайте не обязана оправдываться за действия своей матери, Аллы Пугачевой.

Фото: Wikipedia by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 3.0