Как ухаживать за девичьим виноградом на садовом участке

Листья этого винограда становятся красными

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Девичий виноград или плющевидный виноград (Parthenocissus) — это красивое и удивительное растение, которое часто используется для украшения стен зданий, арок, оград и древесных структур. Это лиана имеет красивые красные, фиолетовые или зелёные листья, которые становятся красными в осенний период.

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Уход за девичьим виноградом не требует особых усилий, но некоторые моменты стоит учитывать, чтобы растение радовало своим видом и пышным зеленым покровом.

1. Посадка. Девичий виноград предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Земля должна быть плодородной и хорошо дренированной. Выбирайте место для посадки, учитывая, что крепление может разрастаться до метра в год.

2. Полив. В начале вегетационного периода, когда растение только начинает активно расти, девичий виноград нуждается в регулярном поливе. Позже полив можно уменьшить, так как растение является устойчивым к засухе.

3. Удобрение. Для более обильного цветения и крепкого роста рекомендуется удобрять девичий виноград органическими или минеральными удобрениями весной и летом.

4. Поддержка. Чтобы виноград не повредил стены или другие строения, на которых он растет, его нужно правильно поддерживать. Закрепляйте побеги, направляйте их рост, чтобы создать красивый зеленый покров.

5. Обрезка. Девичий виноград не требует сложной обрезки, но можно удалять сухие или поврежденные ветви. Также можно корректировать форму лианы, чтобы она оставалась ухоженной и компактной.

В целом, уход за девичьим виноградом не требует много времени и усилий, но он принесет вам большую радость своим красивым видом и украшенными поверхностями. Следуя простым правилам ухода, вы сможете наслаждаться красотой этого завидного растения.