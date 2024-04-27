Метеоролог Ильин рассказал, когда в Москве закончится дождь и установится хорошая погода

Синоптик Ильин рассказал о нормализации погоды в Москве

0:54 Your browser does not support the audio element. Эврика

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал прекращение осадков в столице.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Александр Ильин рассказал, что погода в майские праздники порадует жителей Москвы Он отметил, что в первых числах мая небо будет малооблачным и без дождей.

Ранее метеоролог рассказал, какая погода ожидается 1 мая.

"Температура воздуха в выходные дни днем будет 16–18 градусов. В воскресенье ночью станет прохладно, температура понизится до 5–7 градусов, потому что облаков на небе будет мало", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

После майских праздников, по словам эксперта, погода испортится. Москву накроют кратковременные дожди, ожидается похолодание. К Пасхе погода нормализуется.