Метеоролог Ильин рассказал, когда в Москве закончится дождь и установится хорошая погода

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал прекращение осадков в столице.
Александр Ильин рассказал, что погода в майские праздники порадует жителей Москвы Он отметил, что в первых числах мая небо будет малооблачным и без дождей.
Ранее метеоролог рассказал, какая погода ожидается 1 мая.
"Температура воздуха в выходные дни днем будет 16–18 градусов. В воскресенье ночью станет прохладно, температура понизится до 5–7 градусов, потому что облаков на небе будет мало", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
После майских праздников, по словам эксперта, погода испортится. Москву накроют кратковременные дожди, ожидается похолодание. К Пасхе погода нормализуется.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.