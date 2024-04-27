Колонисты столкнуться с трудностями: найден наиболее эффективный метод строительства на Луне

Engineering: предложен наиболее эффективный метод строительства на Луне

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Будущие колонисты столкнутся с серьёзной проблемой строительства баз на поверхности Луны, поскольку доставка строительных материалов с Земли экономически нецелесообразна.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основным доступным ресурсом на Луне является реголит — почвенный материал, состоящий из мельчайших фрагментов пород и минералов, а также лунного стекла и метеоритных обломков. Реголит обладает способностью выдерживать сильные температурные колебания, что делает его подходящим материалом для строительства, сообщает Engineering.

Для превращения реголита в строительный материал ученые разработали методы, каждый из которых имеет свои особенности и применимость в зависимости от условий и доступных ресурсов на Луне:

Метод реакционного затвердевания: подразумевает смешение реголита с химическими добавками, которые вызывают реакцию затвердевания. Этот метод требует доставки добавок на Луну, но позволяет создавать прочные строительные блоки, где доля реголита составляет до 95%. Метод спекания/плавления: включает плавление реголита при температурах свыше 1000 градусов Цельсия для получения цельных блоков. Этот метод обеспечивает получение материала, состоящего исключительно из реголита, но требует значительных энергетических затрат. Метод связующего затвердевания: использует связующие вещества для объединения частиц реголита в твёрдую массу при относительно низких температурах. Этот способ считается безопасным и требует меньше энергии по сравнению с методом плавления. Метод удержания: включает использование специальной ткани для создания контейнеров, заполненных реголитом, которые затем "скрепляются" в единые блоки. Этот метод оказался наиболее эффективным и экономически выгодным, так как он требует минимального количества внешних ресурсов и энергии.

Исследовательская группа применила систему оценки, основанную на восьми показателях, для анализа каждого из методов. По результатам этой оценки, метод удержания был признан наиболее подходящим для использования на Луне.