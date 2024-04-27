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Колонисты столкнуться с трудностями: найден наиболее эффективный метод строительства на Луне

Engineering: предложен наиболее эффективный метод строительства на Луне

2:15
Наука

Будущие колонисты столкнутся с серьёзной проблемой строительства баз на поверхности Луны, поскольку доставка строительных материалов с Земли экономически нецелесообразна.

Engineering: предложен наиболее эффективный метод строительства на Луне
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основным доступным ресурсом на Луне является реголит — почвенный материал, состоящий из мельчайших фрагментов пород и минералов, а также лунного стекла и метеоритных обломков. Реголит обладает способностью выдерживать сильные температурные колебания, что делает его подходящим материалом для строительства, сообщает Engineering.

Для превращения реголита в строительный материал ученые разработали методы, каждый из которых имеет свои особенности и применимость в зависимости от условий и доступных ресурсов на Луне:

  1. Метод реакционного затвердевания: подразумевает смешение реголита с химическими добавками, которые вызывают реакцию затвердевания. Этот метод требует доставки добавок на Луну, но позволяет создавать прочные строительные блоки, где доля реголита составляет до 95%.
  2. Метод спекания/плавления: включает плавление реголита при температурах свыше 1000 градусов Цельсия для получения цельных блоков. Этот метод обеспечивает получение материала, состоящего исключительно из реголита, но требует значительных энергетических затрат.
  3. Метод связующего затвердевания: использует связующие вещества для объединения частиц реголита в твёрдую массу при относительно низких температурах. Этот способ считается безопасным и требует меньше энергии по сравнению с методом плавления.
  4. Метод удержания: включает использование специальной ткани для создания контейнеров, заполненных реголитом, которые затем "скрепляются" в единые блоки. Этот метод оказался наиболее эффективным и экономически выгодным, так как он требует минимального количества внешних ресурсов и энергии.

Исследовательская группа применила систему оценки, основанную на восьми показателях, для анализа каждого из методов. По результатам этой оценки, метод удержания был признан наиболее подходящим для использования на Луне.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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