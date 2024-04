Путешествуйте в Казань: популярный город с богатым наследием и доступными турами

В этом году Казань заняла верхние строчки в списке популярных городов России для туристов. Множество компаний начали активно организовывать поездки в столицу Татарстана.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license