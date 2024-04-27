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Пикантный и очень полезный салат с авокадо, черникой и семенами конопли на завтрак: если вы хотите поменьше углеводов

Пикантный салат на завтрак с авокадо, хумусом и семенами конопли

0:52
Еда

Этот пикантный салат на завтрак обязательно стоит попробовать, если вы хотите снизить потребление углеводов. В его состав входят авокадо и ряд других суперпродуктов, в том числе черника и семена конопли.

Пикантный салат на завтрак с авокадо, хумусом и семенами конопли
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 4 чашки смеси зелени
  • 1 средний спелый авокадо, нарезанный кубиками
  • 1 чашка черники
  • 4 столовые ложки хумуса
  • 2 столовые ложки семян конопли
  • Свежая петрушка, нарезанная
  • 3 столовые ложки лимонного сока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте в миске лимонный сок, оливковое масло, соль и перец, чтобы приготовить заправку.
  2. Разложите зелень по тарелкам и выложите сверху чернику, авокадо, хумус, семена конопли и петрушку.
  3. Полейте заправкой.
Простой Овощной Салат с Авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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