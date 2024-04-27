Пикантный и очень полезный салат с авокадо, черникой и семенами конопли на завтрак: если вы хотите поменьше углеводов

Пикантный салат на завтрак с авокадо, хумусом и семенами конопли

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пикантный салат на завтрак обязательно стоит попробовать, если вы хотите снизить потребление углеводов. В его состав входят авокадо и ряд других суперпродуктов, в том числе черника и семена конопли.

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Ингредиенты

4 чашки смеси зелени

1 средний спелый авокадо, нарезанный кубиками

1 чашка черники

4 столовые ложки хумуса

2 столовые ложки семян конопли

Свежая петрушка, нарезанная

3 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Смешайте в миске лимонный сок, оливковое масло, соль и перец, чтобы приготовить заправку. Разложите зелень по тарелкам и выложите сверху чернику, авокадо, хумус, семена конопли и петрушку. Полейте заправкой.