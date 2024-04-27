Пикантный и очень полезный салат с авокадо, черникой и семенами конопли на завтрак: если вы хотите поменьше углеводов

Этот пикантный салат на завтрак обязательно стоит попробовать, если вы хотите снизить потребление углеводов. В его состав входят авокадо и ряд других суперпродуктов, в том числе черника и семена конопли.
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Ингредиенты
4 чашки смеси зелени
1 средний спелый авокадо, нарезанный кубиками
1 чашка черники
4 столовые ложки хумуса
2 столовые ложки семян конопли
Свежая петрушка, нарезанная
3 столовые ложки лимонного сока
1 столовая ложка оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Приготовление
Смешайте в миске лимонный сок, оливковое масло, соль и перец, чтобы приготовить заправку.
Разложите зелень по тарелкам и выложите сверху чернику, авокадо, хумус, семена конопли и петрушку.