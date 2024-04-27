Садальского возмутило то, что фильм "Мастер и маргарита" не попал на Московский кинофестиваль

Станислав Садальский упрекнул организаторов Московского международного кинофестивался (ММКФ) в том, что они не допустили до показала "единственный хороший фильм".
Садальскому не понравилось проведение ММКФ.
"Единственный хороший фильм за последние годы это "Мастер и Маргарита", но в конкурсную программу фестиваля он, конечно, не попал", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Он считает, что кинофестиваль превратился в подиум для показа нарядов.
"Артисты и прочие продемонстрировали свои наряды, вот и весь кинопшик на ММКФ", — выразил своё мнение звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Ранее Садальский пристыдил звёзд ММКФ за то, что они устроили праздник в период наводнений в России.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.