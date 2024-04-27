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Садальского возмутило то, что фильм "Мастер и маргарита" не попал на Московский кинофестиваль

Садальский объяснил, чем ему не понравился ММКФ: "Кинопшик"

0:52
Шоу-бизнес

Станислав Садальский упрекнул организаторов Московского международного кинофестивался (ММКФ) в том, что они не допустили до показала "единственный хороший фильм".

Садальский объяснил, чем ему не понравился ММКФ: "Кинопшик"
Фото: hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Садальскому не понравилось проведение ММКФ.

"Единственный хороший фильм за последние годы это "Мастер и Маргарита", но в конкурсную программу фестиваля он, конечно, не попал", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Он считает, что кинофестиваль превратился в подиум для показа нарядов.

"Артисты и прочие продемонстрировали свои наряды, вот и весь кинопшик на ММКФ", — выразил своё мнение звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Ранее Садальский пристыдил звёзд ММКФ за то, что они устроили праздник в период наводнений в России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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