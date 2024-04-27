Секретные техники водителей: как безопасно проезжать через лежачих полицейских без ущерба для авто

Как правильно проезжать лежачих полицейских с минимальной нагрузкой на подвеску

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Искусственные неровности на дорогах созданы для повышения безопасности всех участников движения.

Фото: Wikipedia by Jin Zan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Хотя для пешеходов они часто оказываются настоящим спасением, водители могут считать их серьезной проблемой. Такие препятствия могут вызывать не только дискомфорт, но и поломки автомобиля.

Водители разрабатывают различные методы и обмениваются советами о том, как минимизировать повреждения ходовой части при проезде неровностей.

Одним из выборов является метод проезда неровности — прямолинейно или наискосок. Прежде всего важно правильно подготовиться к остановке.

Как правильно останавливаться

Для корректного проезда неровности необходимо заранее и плавно снижать скорость.

Перед самым наездом на препятствие важно отпустить тормоз, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на переднюю ось и подвеску.

Проезд наискосок

Это наиболее популярный метод проезда через "лежачие полицейские". При таком проезде колеса автомобиля пересекают препятствие поочередно, что уменьшает дискомфорт для пассажиров и снижает нагрузку на подвеску.