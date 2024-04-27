Секретные техники водителей: как безопасно проезжать через лежачих полицейских без ущерба для авто

Искусственные неровности на дорогах созданы для повышения безопасности всех участников движения.
Хотя для пешеходов они часто оказываются настоящим спасением, водители могут считать их серьезной проблемой. Такие препятствия могут вызывать не только дискомфорт, но и поломки автомобиля.
Водители разрабатывают различные методы и обмениваются советами о том, как минимизировать повреждения ходовой части при проезде неровностей.
Одним из выборов является метод проезда неровности — прямолинейно или наискосок. Прежде всего важно правильно подготовиться к остановке.
Как правильно останавливаться
Для корректного проезда неровности необходимо заранее и плавно снижать скорость.
Перед самым наездом на препятствие важно отпустить тормоз, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на переднюю ось и подвеску.
Проезд наискосок
Это наиболее популярный метод проезда через "лежачие полицейские". При таком проезде колеса автомобиля пересекают препятствие поочередно, что уменьшает дискомфорт для пассажиров и снижает нагрузку на подвеску.
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