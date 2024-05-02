Ваш автомобиль слишком быстро теряет масло? Вот, когда пора бить тревогу

Разбор норм расхода моторного масла: когда стоит беспокоиться?

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Потребление моторного масла в автомобилях является естественным процессом, особенно с увеличением пробега. Однако, если долив масла становится частым, это может указывать на необходимость скорого ремонта двигателя.

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Экс-инженер GM Россия, Виктор Горяинов, поделился нормами потребления масла, установленными для разных условий эксплуатации. Так, для новых автомобилей проверка осуществляется после первых 8000 км пробега. Автомобили, эксплуатируемые в тяжелых условиях, например, при буксировке тяжелых прицепов или при агрессивной езде, могут потреблять до 1 литра на 800 км.

Также существуют специфические нормы для автомобилей с большим объемом двигателя. Горяинов также отметил, что существенный ремонт двигателя не всегда необходим, даже если автомобиль преодолел 300 000 км, и предложил рассмотреть возможность замены маслосъёмных колпачков и поршневых колец, а также проверить возможность изменения вязкости используемого масла.