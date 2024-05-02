В США у молодой девушки тесные шорты стали причиной воспаления, а затем и сепсиса

Из-за ношения тесной одежды у девушки из США начался сепсис

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В США девушка чуть не скончалась из-за ношения тесных шорт.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

25-летняя американка купила себе шорты, чтобы произвести впечатление на молодого человека. В шортах ей было дискомфортно, но она терпела 8 часов.

Когда она наконец вернулась домой, то обнаружила большой волдырь, в месте, где шорты особенно сильно натёрли. Она не стала обращаться в больницу, понадеявшись, что пройдёт само. Однако, через несколько дней у неё поднялась температура, а там, где был волдырь, появилась пульсирующая боль.

Во время осмотра доктор обнаружил сильное воспаление, которое вызвало сепсис. Девушку госпитализировали и провели лечение, но, спустя месяц, начался рецидив заболевания. Девушке вновь было назначено лечение и рекомендовали выбирать одежду по размеру. Слишком тесная одежда может стать причиной опасных заболеваний и даже инвалидности, сообщает The Daily Mail.