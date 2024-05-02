Агентство Bloomberg установило, что многие релоканты вернулись в Россию и способствуют росту экономики.
По подсчётам аналитиков, из России в 2022 году выехали около миллиона человек.
"Около миллиона россиян бежали за границу в первый год вторжения Кремля на Украину. Тысячи людей возвращаются домой, принося пропагандистскую победу президенту Владимиру Путину", - пишет Bloomberg.
Многие россияне сталкиваются с трудностями при продлении вида на жительство, переводе работы и денег за границу. Возвращающиеся релоканты помогают России пережить санкции и добиться высоких экономических показателей. Всего вернулось до 45% уехавших за границу человек.
Таким образом, Запад не стал прибежищем для релокантов и не предоставил им интересных возможностей для профессионального роста, в то время как лояльное отношение в России способствует их возвращению.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.