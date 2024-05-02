Ксения Бородина отвезла младшую дочку в Америку к брату бывшего мужа: "Их папы — родные братья"

Ксения Бородина приехала в гости к брату бывшего мужа в Америку с дочками

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила подписчиков визитом к родственникам бывшего мужа Курбана Омарова, которые проживают в Канаде.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public domain

Звезда "Дома-2" приехала в Америку с дочками Марусей и Теоной, чтобы познакомить младшую наследницу с двоюродной сестрой. Она сохраняет хорошие отношения с роднёй бывшего мужа.

"Двоюродные сестрички. Это Лиза и Теона. Их папы — родные братья, а они сестрёнки", — написала телеведущая под фото с детьми в "Инстаграме"*.

Бородина объяснила, что встречу пришлось проводить в Нью-Йорке, так как визу в Канаду получить очень сложно.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской