Ксения Бородина отвезла младшую дочку в Америку к брату бывшего мужа: "Их папы — родные братья"

Ксения Бородина удивила подписчиков визитом к родственникам бывшего мужа Курбана Омарова, которые проживают в Канаде.
Звезда "Дома-2" приехала в Америку с дочками Марусей и Теоной, чтобы познакомить младшую наследницу с двоюродной сестрой. Она сохраняет хорошие отношения с роднёй бывшего мужа.
"Двоюродные сестрички. Это Лиза и Теона. Их папы — родные братья, а они сестрёнки", — написала телеведущая под фото с детьми в "Инстаграме"*.
Бородина объяснила, что встречу пришлось проводить в Нью-Йорке, так как визу в Канаду получить очень сложно.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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