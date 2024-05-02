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Светлана Журова сказала, что власти Украины давно поощряют спортсменов, которые следят за атлетами России и Белоруссии

Журова: украинские власти давно одобряют слежку за спортсменами из России

1:13
Спорт

Светлана Журова, которая является олимпийской чемпионкой и депутатом Госдумы, сказала, что Власти Украины уже много времени одобряют украинских атлетов, которые следят за спортсменами России и Белоруссии.

Журова: украинские власти давно одобряют слежку за спортсменами из России
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Журова считает, что украинцы знают всех спортсменов из России, их социальные сети. Соответственно, могут отследить, "кто кому лайк поставил". Подобные донесения всячески поддерживаются властями украины и отслеживаются ими. Депутат сказала, что кода россиянина отстраняют от соревнования, чаще всего инициатива исходит от атлетов Украины.

По слова Журовой, даже если такие действия поощряются, многие спортсмены не хотят идти на подобный шаг, выслуживаться перед властями. Она считает, что украинцы осознают, что скоро эта ситуация уляжется, а спортсменам России, Белоруссии и Украины еще придется взаимодействовать.

Напомним вам, что ранее НОК и Минспорта Украины вывели рекомендации для спортсменов из Украины по взаимодействию с российскими и белорусскими атлетами на Игра-2024.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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