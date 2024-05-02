Флаг "СОГАЗА" вернулся с международной космической станции на корабле "Союз МС-24", пробыв в космосе 128 дней

Флаг страховой группы «СОГАЗ», отправленный в 2023 году в честь 30-летнего юбилея компании на Международную космическую станцию (МКС) с кораблём «Союз МС-24», вернулся на Землю. Всего знамя пробыло в космосе 128 дней.
Теперь флаг, подписанный российскими космонавтами Константином Борисовым, Олегом Кононенко и Николаем Чубой, займет почетное место в корпоративном музее страховщика.
В экспедиции на МКС принимали участие россиянин Олег Новицкий, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара.
Ранее "СОГАЗ" выступил главным страховщиком запланированного на июнь запуска ракеты-носителя транспортного грузового корабля "Прогресс МС-27". Будет ли флаг компании на борту новой миссии на МКС, пока неизвестно.
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