Полет ракеты-носителя корабля "Прогресс МС-27" на МКС застрахован "СОГАЗ", "СберСтрахованием" и "ВСК"

"Прогресс МС-27" полетит на МКС под защитой "СОГАЗа"

1:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

Главным страховщиком запланированного на июнь запуска ракеты-носителя транспортного грузового корабля "Прогресс МС-27" стала СК "СОГАЗ", состраховщиком — "Сбербанк Страхование", страховой дом "ВСК" участвует в перестраховании. Об этом АСН сообщили представители компаний.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under public domain

По информации "СОГАЗа", ракета и корабль застрахованы на случай гибели. Страховка включает период с момента запуска ракеты до момента открытия переходного люка стыковочного агрегата после стыковки с Международной космической станцией (МКС).

"Страховое покрытие также распространяется на грузы, переносимые кораблём", — рассказали в "СберСтраховании".

Страховой Дом "ВСК" будет обеспечивать перестрахование рисков при запуске грузового корабля.

Как сообщили в "Роскосмосе", пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-27" с Байконура запланирован на 3 июня 2024 г. Состав груза ещё не раскрывался. В прошлом году с "Прогрессом МС-25" на МКС были отправлены флаг "СОГАЗа" (в связи с юбилеем компании) и яйца японского перепела для изучения стадий развития эмбриона в условиях космоса.

"Прогресс МС" — серия российских беспилотных грузовых космических кораблей, предназначенных для обслуживания орбитальных станций. Они доставляют на МКС топливо, научное оборудование, кислород, воду, еду и другие грузы. Еще одна функция кораблей — корректировка орбиты космической станции.