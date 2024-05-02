Польза или вред: удивительные свойства эхинацеи в лечении простуды, герпеса, мигрени! Но есть одно "но"

Как эхинацея может помочь в борьбе с простудой

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

В сезон простуд и гриппа люди часто ищут натуральные средства, которые помогут избавиться от неприятных симптомов. Одним из эффективных средств считается эхинацея. Её часто заваривают и пьют как чай или смешивают с другими травами, делая лечебный отвар.

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Терапевтический эффект эхинацеи можно объяснить её многочисленными активными соединениями, в том числе флавоноидами, фенольными кислотами и алкамидами.

Эхинацея известна как средство для укрепления иммунитета. Трава поддерживает функцию двух типов лейкоцитов:

макрофагов и дендритных клеток.

Макрофаги уничтожают чужеродные клетки и мёртвые клетки в крови. Эхинацея "активирует" эти клетки, заставляя их выделять воспалительные цитокины и вовлекать в работу другие лейкоциты для борьбы с инфекциями. Эхинацея усиливает функцию дендритных клеток, помогая организму бороться с инородными захватчиками.

Эхинацея обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Алкамиды эхинацеи могут разрушать клеточные стенки вредных грибов. Вероятно, именно так эхинацея способна бороться с вирусами, вызывающими грипп и простуду.

Исследования показывают, что эхинацея также может быть эффективна против

гриппа,

герпеса,

инфекции мочевыводящих путей,

малярии,

брюшного тифа,

заболеваний дёсен

и вагинальных дрожжевых инфекций.

Эхинацея обладает противовоспалительными свойствами, помогает при тревоге и депрессии, эффективна при лечении сыпи и других кожных заболеваний, может облегчить зуд, а также избавляет от мигрени.

Эхинацея безопасна для большинства людей. Однако у некоторых людей могут возникнуть побочные эффекты, такие как

боль в животе,

тошнота

и головокружение.

В редких случаях могут возникнуть тяжёлые аллергические реакции.

Если у вас аллергия на ромашку, амброзию, маргаритки и бархатцы, у вас также может быть аллергия на эхинацею. Если у вас есть сомнения, перед использованием эхинацеи проконсультируйтесь с врачом.