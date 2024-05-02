Польза или вред: удивительные свойства эхинацеи в лечении простуды, герпеса, мигрени! Но есть одно "но"

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Как эхинацея может помочь в борьбе с простудой

2:20
Еда

В сезон простуд и гриппа люди часто ищут натуральные средства, которые помогут избавиться от неприятных симптомов. Одним из эффективных средств считается эхинацея. Её часто заваривают и пьют как чай или смешивают с другими травами, делая лечебный отвар.

Как эхинацея может помочь в борьбе с простудой
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Терапевтический эффект эхинацеи можно объяснить её многочисленными активными соединениями, в том числе флавоноидами, фенольными кислотами и алкамидами.

Эхинацея известна как средство для укрепления иммунитета. Трава поддерживает функцию двух типов лейкоцитов:

  1. макрофагов
  2. и дендритных клеток.

Макрофаги уничтожают чужеродные клетки и мёртвые клетки в крови. Эхинацея "активирует" эти клетки, заставляя их выделять воспалительные цитокины и вовлекать в работу другие лейкоциты для борьбы с инфекциями. Эхинацея усиливает функцию дендритных клеток, помогая организму бороться с инородными захватчиками.

Эхинацея обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Алкамиды эхинацеи могут разрушать клеточные стенки вредных грибов. Вероятно, именно так эхинацея способна бороться с вирусами, вызывающими грипп и простуду.

Исследования показывают, что эхинацея также может быть эффективна против

  • гриппа,
  • герпеса,
  • инфекции мочевыводящих путей,
  • малярии,
  • брюшного тифа,
  • заболеваний дёсен
  • и вагинальных дрожжевых инфекций.

Эхинацея обладает противовоспалительными свойствами, помогает при тревоге и депрессии, эффективна при лечении сыпи и других кожных заболеваний, может облегчить зуд, а также избавляет от мигрени.

Эхинацея безопасна для большинства людей. Однако у некоторых людей могут возникнуть побочные эффекты, такие как

  • боль в животе,
  • тошнота
  • и головокружение.

В редких случаях могут возникнуть тяжёлые аллергические реакции.

Если у вас аллергия на ромашку, амброзию, маргаритки и бархатцы, у вас также может быть аллергия на эхинацею. Если у вас есть сомнения, перед использованием эхинацеи проконсультируйтесь с врачом.

Эхинацея, иммунитет, польза или опасность?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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