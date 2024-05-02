Эта запечённая курица в маринаде из горчицы, шалфея и кленового сиропа получается бесподобной!
Запечённая курица с тыквой и брюссельской капустой: рецепт для ужина
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Запечённая курица, брюссельская капуста и восхитительный кленово-горчичный маринад — восхитительно вкусное блюдо!
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
- Около 2 чашек брюссельской капусты
- 4 куриных грудки с кожей и костями
- 4 чашки тыквы, нарезанной кубиками
- 3 больших лука-шалота, очищенных и разрезанных на четвертинки
- 2 столовые ложки несолёного сливочного масла, растопленного
- 1 столовая ложка дижонской горчицы
- 1 столовая ложка свежего шалфея, нарезанного
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка кленового сиропа
- 1,5 чайной ложки соли
- 1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца
Приготовление
- Поместите в духовку большой противень с бортиками. Разогрейте духовку до 210 градусов.
- Смешайте горчицу, шалфей и кленовый сироп в небольшой миске. Равномерно смажьте маринадом куриные грудки.
- Аккуратно достаньте форму из духовки и положите в неё курицу. Запекайте в течение 20 минут.
- Добавьте к курице тыкву, брюссельскую капусту, лук-шалот, посолите и поперчите, добавьте сливочное и оливковое масло. Выпекайте ещё 20 минут.
- Перед подачей удалите из курицы кости.
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