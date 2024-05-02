Эта запечённая курица в маринаде из горчицы, шалфея и кленового сиропа получается бесподобной!

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Запечённая курица с тыквой и брюссельской капустой: рецепт для ужина

1:22
Еда

Запечённая курица, брюссельская капуста и восхитительный кленово-горчичный маринад — восхитительно вкусное блюдо!

Запечённая курица с тыквой и брюссельской капустой: рецепт для ужина
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • Около 2 чашек брюссельской капусты
  • 4 куриных грудки с кожей и костями
  • 4 чашки тыквы, нарезанной кубиками
  • 3 больших лука-шалота, очищенных и разрезанных на четвертинки
  • 2 столовые ложки несолёного сливочного масла, растопленного
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы
  • 1 столовая ложка свежего шалфея, нарезанного
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка кленового сиропа
  • 1,5 чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца

Приготовление

  1. Поместите в духовку большой противень с бортиками. Разогрейте духовку до 210 градусов.
  2. Смешайте горчицу, шалфей и кленовый сироп в небольшой миске. Равномерно смажьте маринадом куриные грудки.
  3. Аккуратно достаньте форму из духовки и положите в неё курицу. Запекайте в течение 20 минут.
  4. Добавьте к курице тыкву, брюссельскую капусту, лук-шалот, посолите и поперчите, добавьте сливочное и оливковое масло. Выпекайте ещё 20 минут.
  5. Перед подачей удалите из курицы кости.
Вся фишка в маринаде! Самая сочная курица-гриль с хрустящей корочкой в домашних условиях!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Запечённая курица с тыквой и брюссельской капустой: рецепт для ужина
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