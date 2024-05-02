Эта запечённая курица в маринаде из горчицы, шалфея и кленового сиропа получается бесподобной!

Запечённая курица с тыквой и брюссельской капустой: рецепт для ужина

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Запечённая курица, брюссельская капуста и восхитительный кленово-горчичный маринад — восхитительно вкусное блюдо!

Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

Около 2 чашек брюссельской капусты

4 куриных грудки с кожей и костями

4 чашки тыквы, нарезанной кубиками

3 больших лука-шалота, очищенных и разрезанных на четвертинки

2 столовые ложки несолёного сливочного масла, растопленного

1 столовая ложка дижонской горчицы

1 столовая ложка свежего шалфея, нарезанного

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка кленового сиропа

1,5 чайной ложки соли

1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца

Приготовление

Поместите в духовку большой противень с бортиками. Разогрейте духовку до 210 градусов. Смешайте горчицу, шалфей и кленовый сироп в небольшой миске. Равномерно смажьте маринадом куриные грудки. Аккуратно достаньте форму из духовки и положите в неё курицу. Запекайте в течение 20 минут. Добавьте к курице тыкву, брюссельскую капусту, лук-шалот, посолите и поперчите, добавьте сливочное и оливковое масло. Выпекайте ещё 20 минут. Перед подачей удалите из курицы кости.