Топ направлений для летнего отпуска 2024: пляжи, круизы и экскурсии для тюменцев

В преддверии летнего отпускного сезона жители Тюмени задумываются о выборе курортного направления. В беседе с редакцией Megatyumen. ru, опытный туроператор Юлия Лисина поделилась информацией о популярных направлениях для отдыха как внутри страны, так и за рубежом.
За границей
Турция продолжает оставаться лидером среди предпочтений туристов благодаря своим уникальным предложениям для семейного отдыха, включая широкий выбор отелей с развлечениями для детей и систему "всё включено". Несмотря на высокие цены, спрос остается стабильным. Летом прямые рейсы из Тюмени возможны только в Турцию, в то время как на другие направления, такие как ОАЭ или Египет, чартерные рейсы заканчиваются в мае.
Объединенные Арабские Эмираты также популярны, особенно летом, когда цены на туры снижаются, хотя и температура может достигать +40 градусов. Среди молодежи растет интерес к Мальдивам и Индонезии (Бали), где летом можно найти доступный отдых, несмотря на риск дождей. Бали, в свою очередь, предлагает уникальные пейзажи и культурные достопримечательности, хотя и с ограниченными возможностями для купания на некоторых пляжах.
В России
Сочи и Адлер остаются в топе отечественных курортов, привлекая как семьи, так и молодежь. Программы чартерных полетов в эти направления уже открыты, и начало июня предлагает привлекательные цены на полеты на Юг.
Круизы
Юлия также отмечает увеличение интереса к круизам, в том числе по Персидскому заливу, включающему страны, такие как Катар и Бахрейн. Круизы по Европе также доступны для тех, кто обладает визой. Кроме того, предлагаются экскурсионные маршруты по Тюменской области, включающие визиты к значимым местам, таким как Тобольский Кремль и музей Григория Распутина.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.