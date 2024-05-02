Топ направлений для летнего отпуска 2024: пляжи, круизы и экскурсии для тюменцев

Тюменцам рассказали, где можно отдохнуть летом 2024 года

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В преддверии летнего отпускного сезона жители Тюмени задумываются о выборе курортного направления. В беседе с редакцией Megatyumen. ru, опытный туроператор Юлия Лисина поделилась информацией о популярных направлениях для отдыха как внутри страны, так и за рубежом.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

За границей

Турция продолжает оставаться лидером среди предпочтений туристов благодаря своим уникальным предложениям для семейного отдыха, включая широкий выбор отелей с развлечениями для детей и систему "всё включено". Несмотря на высокие цены, спрос остается стабильным. Летом прямые рейсы из Тюмени возможны только в Турцию, в то время как на другие направления, такие как ОАЭ или Египет, чартерные рейсы заканчиваются в мае.

Объединенные Арабские Эмираты также популярны, особенно летом, когда цены на туры снижаются, хотя и температура может достигать +40 градусов. Среди молодежи растет интерес к Мальдивам и Индонезии (Бали), где летом можно найти доступный отдых, несмотря на риск дождей. Бали, в свою очередь, предлагает уникальные пейзажи и культурные достопримечательности, хотя и с ограниченными возможностями для купания на некоторых пляжах.

В России

Сочи и Адлер остаются в топе отечественных курортов, привлекая как семьи, так и молодежь. Программы чартерных полетов в эти направления уже открыты, и начало июня предлагает привлекательные цены на полеты на Юг.

Круизы

Юлия также отмечает увеличение интереса к круизам, в том числе по Персидскому заливу, включающему страны, такие как Катар и Бахрейн. Круизы по Европе также доступны для тех, кто обладает визой. Кроме того, предлагаются экскурсионные маршруты по Тюменской области, включающие визиты к значимым местам, таким как Тобольский Кремль и музей Григория Распутина.