Россиянам рассказали, как избежать развития цирроза печени

Гепатолог Богомолов: ожирение приводит к циррозу печени

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Чтобы предотвратить развитие цирроза печени, важно избегать ожирения, чрезмерного употребления алкоголя и гепатита B, рассказал главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов во время интервью на телеканале "Доктор".

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

В случае острого воспаления печень может полностью восстановиться. Богомолов отметил, что даже после острого алкогольного гепатита не всегда требуется специальное лечение. Однако при хронических заболеваниях без соответствующего лечения может развиться цирроз, который сложно поддаётся лечению, поэтому лучше предотвратить его возникновение.

Основные факторы, способствующие развитию цирроза, включают жировую и алкогольную болезнь печени. Для профилактики рекомендуется сделать прививку от гепатита В и вести здоровый образ жизни, включая уменьшение количества потребляемой пищи и увеличение физической активности для предотвращения ожирения.

Врач также предостерёг от использования так называемых "детоксов" печени и гепатопротекторов, которые предположительно защищают орган от всех видов негативного воздействия, но на самом деле оказываются неэффективными.

В лечении заболеваний печени применяют антибиотики и гормональные препараты, например, преднизолон.