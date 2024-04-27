Самая эффективная тренировка в тренажерном зале для сжигания жира на животе

Тренировка ВИИТ для сжигания жира на животе

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известно, что высокоинтенсивные интервальные тренировки способны сжигать калории и ускорять потерю жира, поэтому они отлично подходят для борьбы с жиром на животе. Об этом пишет издание ETNT.

Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Интервалы спринта. Настройте беговую дорожку на большую скорость. Бегите в течение 30 секунд. Потом восстановитесь с помощью медленной пробежки трусцой или ходьбы в течение 60 секунд. Повторяйте в течение 10-15 минут. Берпи. Начните с положения стоя. Присядьте на корточки и положите руки на пол. Перепрыгните ногами обратно в положение планки. Выполните отжимание, затем перепрыгните ногами обратно в положение приседа. Прыгните вверх, вытянув руки над головой. Повторите три подхода по 10–15 повторений. Альпинисты. Начните с положения высокой планки. Подтяните одно колено к груди, затем быстро меняйте ноги. Продолжайте чередовать ноги в быстром темпе в течение 30-60 секунд. Выполните три подхода.