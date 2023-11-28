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Любовь Степушова

Путин назвал главную цель русского мира — его воссоединение

5:25
Политика » Власть » Кремль

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед русским миром, обозначил его главные задачи и дал характеристику настоящему русскому человеку.

Путин назвал главную цель русского мира — его воссоединение
Фото: ru.freepik.com

Россия освобождается от колониальной зависимости

Президент РФ Владимир Путин выступил на Всемирном русском народном соборе. Собор созывается каждый год под патронажем Русской православной церкви (РПЦ), поэтому перед началом заседания была прочтена молитва "Царю небесный" — обращение к Святому Духу.

Выступая, Путин подчеркнул, что Собор был образован в трудное время — в 1993 году, но сумел объединить людей разных вероисповеданий, взглядов, национальностей, профессий, но "единых в главном — в своей твёрдой патриотической позиции".

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в СВО и подчеркнул, что воины ВС РФ находятся на передовой борьбы против мировых колонизаторов — "гегемона, который дряхлеет".

"Наша битва за суверенитет, справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер", — сказал президент.

То есть, согласно Путину, Россия была колонией Запада, теперь освобождается, и передний край борьбы сейчас находится на Украине.

Россию хотели расчленить и взять её богатства, но, как это бывало часто в истории, она упёрлась на краю пропасти, сосредоточилась и побеждает.

"Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность", — сказал президент.

Что надо, чтобы сделать Россию сильной

По мнению президента, "без сильной России прочный мировой порядок невозможен". Что надо чтобы она стала сильной?

1. Сохранять единство. Путин вспомнил уроки 1917 года, 1991 года, распада СССР, и обратил внимание, что к трагедии распада государства привели:

  • потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям,
  • слабость центральной власти,
  • политика искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа — русских, белорусов и украинцев.

Это важное замечание — Путин будет стремиться к воссоединению этих народов в одном Союзном государстве.

"Русский мир — это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава", — сказал глава государства.

Вот ещё одна фраза, подтверждающая эту мысль:

"Перед нами много масштабных задач, их решение требует действительно соборной работы, и мы к ней готовы. Мы стали сильнее. В состав России вернулись наши исторические регионы".

2. Укреплять русский этнос — ядро России. Путин отметил, что это не претензии на превосходство, исключительность, избранность, а констатация факта. И добавил, что русский язык является носителем русской культуры, а носителем русской культуры может быть человек любой национальности:

"Русские — это больше чем национальность, это в том числе культурная и историческая идентичность. Без русских как этноса нет и не может быть России и русского мира".

3. Иметь суверенную экономику, которую Путин назвал гарантом свободной России и каждого человека. Глава государства поблагодарил российских предпринимателей за совместное с государством преодоление санкций, пообещал поддержку и пригласил вкладываться в Россию:

"Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров — и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний".

4. Решить демографическую проблему. По мнению Путина, дело не только в пособиях, но и в личной позиции российских семей. Президент объявил 2024 год "Годом Семьи" и призвал к тому, чтобы многодетная семья стала ориентиром, примером, для других.

Русский человек — какой он?

Президент назвал качества настоящего русского: свободный (отстаивающий право на свою цивилизацию и культуру), справедливый, ответственный за сбережение России — "не обслуживать чьи-то частные, корпоративные, сословные, тем более чужие, иностранные интересы".

В заключение Путин вспомнил слова Петра Столыпина, что "выше всего — право, опирающееся на всенародную силу". То есть первично мнение народа, который выбирает лидера, а не "международное право".

Путин поблагодарил патриарха Кирилла за работу по духовному возрождению России и высоко оценил поддержку РПЦ воинов на передовой и их семей.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы владимир путин русская православная церковь
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