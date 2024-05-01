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Молодая жена Петросяна с сыном на руках рассказала, как провела праздничный день

Татьяна Брухунова поведала, как отметила праздник

0:48
Шоу-бизнес

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила дела, какоторые сделала в праздничный день.

Татьяна Брухунова поведала, как отметила праздник
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Татьяна Брухунова опубликовала в Инстаграм* фото с сыном Ваганом на руках.

"Вербное воскресенье. Провела в покое и с семьёй. Утром были в храме. Потом вместе обедали. Погуляли по весенней Москве, а теперь смотрим мультики", — написала супруга юмориста под фото.

Ранее Татьяну возмутили хейтеры, которые обвинили её в безделье. Она объяснила недоброжелателям, что работает и воспитывает двоих детей, а не только ходит по театрам и ест кондитерские изделия.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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