Молодая жена Петросяна с сыном на руках рассказала, как провела праздничный день

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила дела, какоторые сделала в праздничный день.
Татьяна Брухунова опубликовала в Инстаграм* фото с сыном Ваганом на руках.
"Вербное воскресенье. Провела в покое и с семьёй. Утром были в храме. Потом вместе обедали. Погуляли по весенней Москве, а теперь смотрим мультики", — написала супруга юмориста под фото.
Ранее Татьяну возмутили хейтеры, которые обвинили её в безделье. Она объяснила недоброжелателям, что работает и воспитывает двоих детей, а не только ходит по театрам и ест кондитерские изделия.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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