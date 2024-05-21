NetEase: в России допустили возможность поставок авиадвигателей Китаю

Недавний визит в Китай президента России Владимира Путина ознаменовался не только подписанием ряда двухсторонних соглашений, но и неожиданным поворотом в сфере авиационного сотрудничества, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.
По мнению китайских экспертов, двигатели на протяжении долгого времени являлись "слабым звеном" стремительно развивающейся авиационной промышленности КНР. Несмотря на значительные успехи в других областях, Китай до сих пор не смог решить проблему разработки собственных высокотехнологичных двигателей.
В то же время Россия является одним из признанных мировых лидеров в этой сфере. Российские авиационные двигатели славятся своей надёжностью и высокими характеристиками.
О возможности поставок силовых установок заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, Россия рассматривает поставки различных компонентов для совместного с Китаем проекта по созданию дальнемагистрального широкофюзеляжного самолёта, в частности, силовых установок.
"Там разные компоненты. В том числе силовая установка тоже рассматривается (для поставок)", — сказал он. Вице-премьер напомнил, что формат участия в данном проекте был пересмотрен. Россия готова предоставить необходимые собственные компетенции для проекта на основе договора исполнителей.
Автор материала в NetEase предположил, что речь может идти о двигателе ПД-35, разработка которого находится на завершающей стадии. Его тяга составляет 35 тонн, что превосходит показатели западных аналогов.
Что же касается самолёта, для которого мог бы предназначаться подобный двигатель, то вероятно, речь о проекте С929. В 2023 году были сообщения, что Россия якобы вышла из этого проекта, совместная работа над которым ведётся с 2014 года.
Денис Мантуров напомнил, что формат участия был пересмотрен. И насколько можно понять, Россия могла бы поставлять и двигатели в том числе, если китайская сторона будет в этом заинтересована.
Но какой именно двигатель, не сообщалось. Так что насчёт ПД-35 — это не более чем предположение автора материала, опубликованного на интернет-платформе NetEase.
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