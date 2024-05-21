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Олег Артюков
NetEase: в России допустили возможность поставок авиадвигателей Китаю

Россия может начать поставки новейших авиадвигателей в Китай

2:30
Экономика

Недавний визит в Китай президента России Владимира Путина ознаменовался не только подписанием ряда двухсторонних соглашений, но и неожиданным поворотом в сфере авиационного сотрудничества, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Россия может начать поставки новейших авиадвигателей в Китай
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению китайских экспертов, двигатели на протяжении долгого времени являлись "слабым звеном" стремительно развивающейся авиационной промышленности КНР. Несмотря на значительные успехи в других областях, Китай до сих пор не смог решить проблему разработки собственных высокотехнологичных двигателей.

В то же время Россия является одним из признанных мировых лидеров в этой сфере. Российские авиационные двигатели славятся своей надёжностью и высокими характеристиками.

О возможности поставок силовых установок заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, Россия рассматривает поставки различных компонентов для совместного с Китаем проекта по созданию дальнемагистрального широкофюзеляжного самолёта, в частности, силовых установок.

"Там разные компоненты. В том числе силовая установка тоже рассматривается (для поставок)", — сказал он. Вице-премьер напомнил, что формат участия в данном проекте был пересмотрен. Россия готова предоставить необходимые собственные компетенции для проекта на основе договора исполнителей.

Автор материала в NetEase предположил, что речь может идти о двигателе ПД-35, разработка которого находится на завершающей стадии. Его тяга составляет 35 тонн, что превосходит показатели западных аналогов.

Что же касается самолёта, для которого мог бы предназначаться подобный двигатель, то вероятно, речь о проекте С929. В 2023 году были сообщения, что Россия якобы вышла из этого проекта, совместная работа над которым ведётся с 2014 года.

Денис Мантуров напомнил, что формат участия был пересмотрен. И насколько можно понять, Россия могла бы поставлять и двигатели в том числе, если китайская сторона будет в этом заинтересована.

Но какой именно двигатель, не сообщалось. Так что насчёт ПД-35 — это не более чем предположение автора материала, опубликованного на интернет-платформе NetEase.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай денис мантуров
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