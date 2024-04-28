Молодую жену Петросяна упрекнули в безделье

Татьяна Брухунова, молодая жена Евгения Петросяна, столкнулась с критикой в социальных сетях после того, как заявила о своем загруженном графике.
Хейтеры утверждают, что ее "работа" включает лишь посещения ресторанов, СПА и театров, что вызывает возмущение среди тех, кто совмещает трудовую деятельность с воспитанием детей. В ответ Брухунова заявила, что ее критики ошибаются, подчеркнув, что она много работает и воспитывает двоих детей.
Кроме того, она недавно вновь стала мамой, что стало сюрпризом для многих, так как она скрывала свою беременность, публикуя старые фотографии в социальных сетях.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".