Молодую жену Петросяна упрекнули в безделье

Татьяна Брухунова отвечает хейтерам: заявления о безделье разрушены

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, молодая жена Евгения Петросяна, столкнулась с критикой в социальных сетях после того, как заявила о своем загруженном графике.

Фото: инстаграм аккаунт Татьяны Брухуновой

Хейтеры утверждают, что ее "работа" включает лишь посещения ресторанов, СПА и театров, что вызывает возмущение среди тех, кто совмещает трудовую деятельность с воспитанием детей. В ответ Брухунова заявила, что ее критики ошибаются, подчеркнув, что она много работает и воспитывает двоих детей.

Кроме того, она недавно вновь стала мамой, что стало сюрпризом для многих, так как она скрывала свою беременность, публикуя старые фотографии в социальных сетях.