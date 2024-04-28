Молодую жену Петросяна упрекнули в безделье

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Татьяна Брухунова отвечает хейтерам: заявления о безделье разрушены

0:43
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, молодая жена Евгения Петросяна, столкнулась с критикой в социальных сетях после того, как заявила о своем загруженном графике.

Татьяна Брухунова отвечает хейтерам: заявления о безделье разрушены
Фото: инстаграм аккаунт Татьяны Брухуновой

Хейтеры утверждают, что ее "работа" включает лишь посещения ресторанов, СПА и театров, что вызывает возмущение среди тех, кто совмещает трудовую деятельность с воспитанием детей. В ответ Брухунова заявила, что ее критики ошибаются, подчеркнув, что она много работает и воспитывает двоих детей.

Кроме того, она недавно вновь стала мамой, что стало сюрпризом для многих, так как она скрывала свою беременность, публикуя старые фотографии в социальных сетях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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