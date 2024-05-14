Веганский суп из красной фасоли с сельдереем, кабачком и томатами: полноценный источник белка

Рецепт веганского супа из красной фасоли

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сытный суп из красной фасоли станет лёгким блюдом на обед или ужин.

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Фасоль богата необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают общее состояние здоровья. Вы можете использовать фасоль вместо мяса в качестве основного блюда и источника белка.

Ингредиенты

3 нарезанных стебля зелёного лука

2 нарезанных стебля сельдерея

1 средний кабачок, нарезанный кубиками

1 средняя морковь, нарезанная кубиками

1 зубчик чеснока, измельчённый

3,5 стакана овощного бульона

3,5 стакана нарезанных кубиками помидоров

2 чашки красной фасоли консервированной

1/4 стакана нарезанного шпината

1/4 стакана рубленой петрушки

3 столовые ложки ячменя

1/2 чайной ложки соли

Приготовление

В большую кастрюлю добавьте фасоль и остальные овощи, кроме томатов. Добавьте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 10–12 минут. Добавьте помидоры и соль. Продолжайте готовить, пока помидоры не станут мягкими. Подавайте немедленно.