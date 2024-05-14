Веганский суп из красной фасоли с сельдереем, кабачком и томатами: полноценный источник белка

Этот сытный суп из красной фасоли станет лёгким блюдом на обед или ужин.
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Фасоль богата необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают общее состояние здоровья. Вы можете использовать фасоль вместо мяса в качестве основного блюда и источника белка.
Ингредиенты
3 нарезанных стебля зелёного лука
2 нарезанных стебля сельдерея
1 средний кабачок, нарезанный кубиками
1 средняя морковь, нарезанная кубиками
1 зубчик чеснока, измельчённый
3,5 стакана овощного бульона
3,5 стакана нарезанных кубиками помидоров
2 чашки красной фасоли консервированной
1/4 стакана нарезанного шпината
1/4 стакана рубленой петрушки
3 столовые ложки ячменя
1/2 чайной ложки соли
Приготовление
В большую кастрюлю добавьте фасоль и остальные овощи, кроме томатов.
Добавьте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 10–12 минут.
Добавьте помидоры и соль. Продолжайте готовить, пока помидоры не станут мягкими. Подавайте немедленно.