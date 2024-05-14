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Веганский суп из красной фасоли с сельдереем, кабачком и томатами: полноценный источник белка

Рецепт веганского супа из красной фасоли

1:17
Еда

Этот сытный суп из красной фасоли станет лёгким блюдом на обед или ужин. 

Рецепт веганского супа из красной фасоли
Фото: commons.wikimedia.org by Scott Veg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фасоль богата необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают общее состояние здоровья. Вы можете использовать фасоль вместо мяса в качестве основного блюда и источника белка.

Ингредиенты

  • 3 нарезанных стебля зелёного лука
  • 2 нарезанных стебля сельдерея
  • 1 средний кабачок, нарезанный кубиками
  • 1 средняя морковь, нарезанная кубиками
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 3,5 стакана овощного бульона
  • 3,5 стакана нарезанных кубиками помидоров
  • 2 чашки красной фасоли консервированной
  • 1/4 стакана нарезанного шпината
  • 1/4 стакана рубленой петрушки
  • 3 столовые ложки ячменя
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. В большую кастрюлю добавьте фасоль и остальные овощи, кроме томатов.
  2. Добавьте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 10–12 минут.
  3. Добавьте помидоры и соль. Продолжайте готовить, пока помидоры не станут мягкими. Подавайте немедленно.
Бесподобный фасолевый суп!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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