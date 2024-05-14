А в Москве капремонт. Почти тысяча зданий обновят свой облик

В столице начались капитальные работы по обновлению фасадов зданий. В текущем году запланированный объём — 900 зданий.
Сообщается, что работы будут проводится по индивидуально спланированной технологии, которая будет применима к каждому конкретному зданию. Будут восстанавливаться не только внешний вид зданий, но и технические характеристики стен. Так, в случае с панельными домами на первоначальном этапе будет восстановлена геометрия плит. После будет произведена заделка межпанельных швов специальным герметиком и лишь после всех этих работ будет осуществлено грунтование и окрашивание фасадов.
Специалисты рассказали, что в их распоряжении будут особые краски, которые не блекнут со временем, долго сохраняют насыщенный цвет. Сам ремонт фасадов по специальной технологии позволит сохранить фасад неизменным, как минимум ещё 30 лет.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".