А в Москве капремонт. Почти тысяча зданий обновят свой облик

В Москве стартовали работы по капремонту фасадов

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В столице начались капитальные работы по обновлению фасадов зданий. В текущем году запланированный объём — 900 зданий.

Фото: commons.wikimedia.org by Ботульф is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Сообщается, что работы будут проводится по индивидуально спланированной технологии, которая будет применима к каждому конкретному зданию. Будут восстанавливаться не только внешний вид зданий, но и технические характеристики стен. Так, в случае с панельными домами на первоначальном этапе будет восстановлена геометрия плит. После будет произведена заделка межпанельных швов специальным герметиком и лишь после всех этих работ будет осуществлено грунтование и окрашивание фасадов.

Специалисты рассказали, что в их распоряжении будут особые краски, которые не блекнут со временем, долго сохраняют насыщенный цвет. Сам ремонт фасадов по специальной технологии позволит сохранить фасад неизменным, как минимум ещё 30 лет.