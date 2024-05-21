В Париже прошла Международная казачья конференция

16-19 мая по сложившейся уже доброй традиции Союз Казаков — Воинов России и Зарубежья ("СКВРиЗ") при содействии Посольства России во Франции, Россотрудничества, Синодального комитета по делам казачества РПЦ и Объединения памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, принял участие в состоявшейся в г. Париже VI Международной научно-практической конференции "Казаки и Европа: конец XVIII — начало XX веков".
Конференция связана с 210-летием взятия русской армией Парижа и освобождением Европы от наполеоновской тирании, а также с предстоящим 250-летием празднования в 2025 году юбилея создания лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, старейшей гвардейской казачьей воинской части, согласно предложению Совета при Президенте РФ по делам казачества.
Конференция объединила казаков международных отделений СКВРиЗ, казачьих и иных организаций Европы (Союз атаманов казачьих общин Европы во главе с атаманом казачьим полковником Г. Ф. Крамером), включая Францию, таких как Объединение памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка (В.Н. Греков), Объединение памяти русской императорской гвардии (князь А. А. Трубецкой), академических кругов, потомков казаков "старой" эмиграции, а также представителей буддийского духовенства и потомков донских казаков- калмыков, внесших весомый вклад в победу русского оружия над Наполеоном в 1812 — 1814 гг.
16 мая казаки СКВРиЗ совместно с председателем Объединения памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка В. Н. Грековым посетили г. Фер-Шампенуаз и совершили заупокойные литии в местах упокоения казаков и других воинов русской армии, погибших 25 марта 1814 года в сражении при Фер-Шампенуаз, Франция. От лица казачества были возложены цветы к памятному знаку на месте сражения.
В сражении под Фер-Шампенуазом кавалерийский авангард русской армии, включая лейб-гвардии Казачий Его Величества полк, наголову разбил французскую армию и расчистил дорогу к взятию Парижа. Париж был взят 30 марта 1814 года, после чего быстро последовала капитуляция наполеоновской империи и триумфальное завершение Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. Историк русской армии А. А. Керсновский так отметил вклад русской кавалерии, включая казаков, в сражении при Фер-Шампенуазе: "На трубах и штандартах нашей конницы сияет слава двух особенно красивых побед. Второе дело — Фер-Шампенуаз, где наша конница, действуя совершенно самостоятельно, без всякой поддержки пехоты, изрубила два французских корпуса и где Император Всероссийский, как простой эскадронный командир, врубился в неприятельский строй."
На состоявшейся в Париже 17 мая конференции Временный поверенный в делах России во Франции А. Н. Зезюлин зачитал приветственное слово Посла России во Франции А. Ю. Мешкова. В нем была отмечена важнейшая роль казачества в российской истории и, в частности, в победе над Наполеоном и освобождении Европы, а также отмечен выдающийся боевой вклад казаков нашего времени, действующих по стопам своих славных предков в защиту Родины, в рамках боевых действий СВО.
В настоящее время более 30 000 казаков участвовали в СВО в качестве воинов, сформированы и успешно воюют казачьи части и подразделения. 7 казаков удостоены звания героя Российской Федерации, сотни казаков награждены Родиной боевыми наградами.
Казакам и участникам конференции также были направлены приветствия, в частности, от митрополита Кирилла, председателя СК РПЦ по взаимодействию с казачеством, митрополита Нестора, партриаршего экзарха в Западной Европе, А. П. Лукашика, председателя постоянной комиссии по развитию международной деятельности российского казачества Совета при Президенте РФ по казачеству, С. Н. Бодрякова, казачьего полковника и атамана Всевеликого войска Донского, И. В. Бобренка, первого заместителя Верховного атамана СКВРиЗ.
Доклады конференции раскрыли различные аспекты освобождения Европы от наполеоновского ига, прошедшего с участием казачьих частей практически всех основных казачьих войск 210 лет назад.
Выступающие затрагивали не только боевой путь казачьих войск в рамках наполеоновских войн и первой мировой войны, но связь этих подвигов с современностью, невозможность и бесперспективность противостоять русской силе, воюющей за справедливой дело.
Особое внимание было уделено научному исследованию жизни и судьбе легендарного "Вихрь-атамана" графа М. И. Платова (проф. д. и. н. А. И. Агафонов), а также роли казачьих войск в первую мировую войну (проф. д. и. н. В. П. Трут). Об актуальных вопросах современного положения России и казачества рассказал председатель Объединения памяти русской императорской гвардии князь А. А. Трубецкой.
Из казачьих выступлений отметим интереснейшие доклады В. Н. Грекова (о роли лейб-казаков в качестве конвоя государя императора в эпоху Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг.), атаманов из Финляндии и Прибалтики (казачий полковник А. К. Шестаков о просветительских и образовательских проектах казаков Финляндского юрта СКВРиЗ), Германии (казачий полковник Г. Ф. Крамер о современной деятельности Совета европейских атаманов и казачьих общинах в Германии; войсковой старшина А. А. Бутенко о казачьих погостах в Европе; подъесаул Н. В. Клещеев о роли оренбургских казаков в войнах России), Испании — о роли казачьих войск в первую мировую войну (войсковой старшина А. И. Василенко), Ирландии — А. О. Топольницкого о роли казаков калмыков в лейб-гвардейских полках России, есаула ВВД И. М. Болдарева о судьбах донских казаков Семилетовых в Европе.
В контексте предстоящего празднования 250-летия лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, особое внимание привлек доклад И. И. Пивника, подъесаула и действительного члена Объединения памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, о возрождении исторического бригадного храма свщмч. Иерофея гвардейских казаков в Санкт-Петербурге.
О просветительских проектах Синодального комитета по взаимодействию казачества РПЦ обстоятельно рассказала И. А. Котина, руководитель учебно-методического отдела комитета, предложив продолжить традицию ежегодного проведения конференции в Париже.
В кулуарах конференции всеми исполнялись казачьи песни и танцы, а показ образцов фланкировки казачьим ансамблем "Раздолье" из г. Изерлона, Германия (руководитель — И. Вебер), не оставил никого равнодушным. Все отметили исключительно доброжелательный и задушевный характер общения участников конференции.
Вечером 17 мая участники конференции были приглашены на официальный прием Объединения памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка с участием членов его правления.
18 мая казаки посетили в пригороде г. Парижа Курбевуа уникальный Музей лейб-гвардии Казачьего полка, созданный потомками офицеров, сумевших не только сберечь за границей бесценные военные реликвии, но и сохранить дух полковых офицерских собраний Российской империи и верность Отечеству. Была подчеркнута исключительная значимость музея для всего российского казачества и необходимость самого бережного хранения его коллекции в неприкосновенности, а также намечены направления сотрудничества по празднованию 250-летия лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в 2025 году.
Казаки также посетили 18 мая и другое знаковое место во Франции, неразрывно связанным с историей казачества — казачий сектор (карре) на знаменитом русском некрополе в Сент-Женевьев-де-Буа, где была совершена панихида пасхальным чином и возложены цветы. Казаки отдали долг памяти всем белым добровольцам, захороненным на кладбище.
После совершения литургии 19 мая в день Жён-мироносиц и день рождения государя императора Николая II и вознесения горячей благодарности Господу за успешное завершение конференции, казаки разъехались по домам. Дай Бог, чтобы начатое доброе дело было благоуспешно продолжено.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.