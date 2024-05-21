В Париже прошла Международная казачья конференция

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16-19 мая по сложившейся уже доброй традиции Союз Казаков — Воинов России и Зарубежья ("СКВРиЗ") при содействии Посольства России во Франции, Россотрудничества, Синодального комитета по делам казачества РПЦ и Объединения памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, принял участие в состоявшейся в г. Париже VI Международной научно-практической конференции "Казаки и Европа: конец XVIII — начало XX веков".

Фото: cathedrale-sainte-trinite.fr by Официальный сайт Свято-Троицкого кафедрального собора is licensed under Public domain

Конференция связана с 210-летием взятия русской армией Парижа и освобождением Европы от наполеоновской тирании, а также с предстоящим 250-летием празднования в 2025 году юбилея создания лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, старейшей гвардейской казачьей воинской части, согласно предложению Совета при Президенте РФ по делам казачества.

Конференция объединила казаков международных отделений СКВРиЗ, казачьих и иных организаций Европы (Союз атаманов казачьих общин Европы во главе с атаманом казачьим полковником Г. Ф. Крамером), включая Францию, таких как Объединение памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка (В.Н. Греков), Объединение памяти русской императорской гвардии (князь А. А. Трубецкой), академических кругов, потомков казаков "старой" эмиграции, а также представителей буддийского духовенства и потомков донских казаков- калмыков, внесших весомый вклад в победу русского оружия над Наполеоном в 1812 — 1814 гг.

16 мая казаки СКВРиЗ совместно с председателем Объединения памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка В. Н. Грековым посетили г. Фер-Шампенуаз и совершили заупокойные литии в местах упокоения казаков и других воинов русской армии, погибших 25 марта 1814 года в сражении при Фер-Шампенуаз, Франция. От лица казачества были возложены цветы к памятному знаку на месте сражения.

В сражении под Фер-Шампенуазом кавалерийский авангард русской армии, включая лейб-гвардии Казачий Его Величества полк, наголову разбил французскую армию и расчистил дорогу к взятию Парижа. Париж был взят 30 марта 1814 года, после чего быстро последовала капитуляция наполеоновской империи и триумфальное завершение Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. Историк русской армии А. А. Керсновский так отметил вклад русской кавалерии, включая казаков, в сражении при Фер-Шампенуазе: "На трубах и штандартах нашей конницы сияет слава двух особенно красивых побед. Второе дело — Фер-Шампенуаз, где наша конница, действуя совершенно самостоятельно, без всякой поддержки пехоты, изрубила два французских корпуса и где Император Всероссийский, как простой эскадронный командир, врубился в неприятельский строй."

На состоявшейся в Париже 17 мая конференции Временный поверенный в делах России во Франции А. Н. Зезюлин зачитал приветственное слово Посла России во Франции А. Ю. Мешкова. В нем была отмечена важнейшая роль казачества в российской истории и, в частности, в победе над Наполеоном и освобождении Европы, а также отмечен выдающийся боевой вклад казаков нашего времени, действующих по стопам своих славных предков в защиту Родины, в рамках боевых действий СВО.

В настоящее время более 30 000 казаков участвовали в СВО в качестве воинов, сформированы и успешно воюют казачьи части и подразделения. 7 казаков удостоены звания героя Российской Федерации, сотни казаков награждены Родиной боевыми наградами.

Казакам и участникам конференции также были направлены приветствия, в частности, от митрополита Кирилла, председателя СК РПЦ по взаимодействию с казачеством, митрополита Нестора, партриаршего экзарха в Западной Европе, А. П. Лукашика, председателя постоянной комиссии по развитию международной деятельности российского казачества Совета при Президенте РФ по казачеству, С. Н. Бодрякова, казачьего полковника и атамана Всевеликого войска Донского, И. В. Бобренка, первого заместителя Верховного атамана СКВРиЗ.

Доклады конференции раскрыли различные аспекты освобождения Европы от наполеоновского ига, прошедшего с участием казачьих частей практически всех основных казачьих войск 210 лет назад.

Выступающие затрагивали не только боевой путь казачьих войск в рамках наполеоновских войн и первой мировой войны, но связь этих подвигов с современностью, невозможность и бесперспективность противостоять русской силе, воюющей за справедливой дело.

Особое внимание было уделено научному исследованию жизни и судьбе легендарного "Вихрь-атамана" графа М. И. Платова (проф. д. и. н. А. И. Агафонов), а также роли казачьих войск в первую мировую войну (проф. д. и. н. В. П. Трут). Об актуальных вопросах современного положения России и казачества рассказал председатель Объединения памяти русской императорской гвардии князь А. А. Трубецкой.

Из казачьих выступлений отметим интереснейшие доклады В. Н. Грекова (о роли лейб-казаков в качестве конвоя государя императора в эпоху Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг.), атаманов из Финляндии и Прибалтики (казачий полковник А. К. Шестаков о просветительских и образовательских проектах казаков Финляндского юрта СКВРиЗ), Германии (казачий полковник Г. Ф. Крамер о современной деятельности Совета европейских атаманов и казачьих общинах в Германии; войсковой старшина А. А. Бутенко о казачьих погостах в Европе; подъесаул Н. В. Клещеев о роли оренбургских казаков в войнах России), Испании — о роли казачьих войск в первую мировую войну (войсковой старшина А. И. Василенко), Ирландии — А. О. Топольницкого о роли казаков калмыков в лейб-гвардейских полках России, есаула ВВД И. М. Болдарева о судьбах донских казаков Семилетовых в Европе.

В контексте предстоящего празднования 250-летия лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, особое внимание привлек доклад И. И. Пивника, подъесаула и действительного члена Объединения памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, о возрождении исторического бригадного храма свщмч. Иерофея гвардейских казаков в Санкт-Петербурге.

О просветительских проектах Синодального комитета по взаимодействию казачества РПЦ обстоятельно рассказала И. А. Котина, руководитель учебно-методического отдела комитета, предложив продолжить традицию ежегодного проведения конференции в Париже.

В кулуарах конференции всеми исполнялись казачьи песни и танцы, а показ образцов фланкировки казачьим ансамблем "Раздолье" из г. Изерлона, Германия (руководитель — И. Вебер), не оставил никого равнодушным. Все отметили исключительно доброжелательный и задушевный характер общения участников конференции.

Вечером 17 мая участники конференции были приглашены на официальный прием Объединения памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка с участием членов его правления.

18 мая казаки посетили в пригороде г. Парижа Курбевуа уникальный Музей лейб-гвардии Казачьего полка, созданный потомками офицеров, сумевших не только сберечь за границей бесценные военные реликвии, но и сохранить дух полковых офицерских собраний Российской империи и верность Отечеству. Была подчеркнута исключительная значимость музея для всего российского казачества и необходимость самого бережного хранения его коллекции в неприкосновенности, а также намечены направления сотрудничества по празднованию 250-летия лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в 2025 году.

Казаки также посетили 18 мая и другое знаковое место во Франции, неразрывно связанным с историей казачества — казачий сектор (карре) на знаменитом русском некрополе в Сент-Женевьев-де-Буа, где была совершена панихида пасхальным чином и возложены цветы. Казаки отдали долг памяти всем белым добровольцам, захороненным на кладбище.

После совершения литургии 19 мая в день Жён-мироносиц и день рождения государя императора Николая II и вознесения горячей благодарности Господу за успешное завершение конференции, казаки разъехались по домам. Дай Бог, чтобы начатое доброе дело было благоуспешно продолжено.