Лучшие упражнения настенного пилатеса, которые вам стоит выполнять для получения большего эффекта от тренировок
Лучшие упражнения для пилатеса у стены
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Основные упражнения для настенного пилатеса — это уникальный и высокоэффективный комплекс тренировок, в которых используется опора на стену для нацеливания и укрепления основных мышц.
Фото: wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Используя стенку в качестве опоры, вы можете повысить сложность и эффективность традиционных упражнений пилатеса, а также обеспечить дополнительную устойчивость и выравнивание вашего тела.
Давайте приступим к тренировке:
Приседание со стенкой с поднятием ног.
- Встаньте спиной к стене, ноги на ширине бедер.
- Соскользните со стены в положение приседания, согнув колени под углом 90 градусов.
- Задействуйте мышцы пресса и поднимите одну ногу параллельно полу.
- Задержитесь в таком положении на 3 — 5 секунд, затем поменяйте ноги.
- Повторите 8 — 10 раз в каждую сторону.
Настенная доска.
- Упритесь предплечьями в стену на ширине плеч, расставив локти под углом 90 градусов.
- Отведите ноги назад, разведя их в стороны и задействовав мышцы пресса.
- Задержитесь в этом положении на 15 — 30 секунд и повторите 2 — 3 раза.
Отжимание от стенки.
- Встаньте лицом к стене, упритесь в нее руками, чуть шире, чем на ширине плеч.
- Напрягите мышцы пресса и отступайте назад, пока ваше тело не сформирует прямую линию от головы до пяток.
- Выполните отжимание, согнув руки в локтях и подтянув грудь к стене.
- Вернитесь в исходное положение и задержитесь в нем на 2 — 3 секунды. Повторите 8 — 10 раз.
Скатывание со стены стоя.
- Встаньте спиной к стене, ноги на ширине бедер.
- Делайте вдох, поднимая руки над головой.
- Выдохните и медленно прогибайте позвоночник вдоль стены, позвонок за позвонком, сохраняя при этом нагрузку на позвоночник.
- Вдохните снизу, затем выдохните и вернитесь в исходное положение.
- Повторите 5 — 8 раз.
Приседания на стене с отжиманием мяча.
- Положите мяч для пилатеса между колен и встаньте спиной к стене.
- Соскользните со стены в положение приседания, согнув колени под углом 90 градусов.
- Напрягите мышцы пресса и сожмите мяч коленями, удерживая его в течение 3 — 5 секунд. Ослабьте сжатие и повторите 8 — 10 раз.
Настенный мостик с мячом.
- Лягте на спину, упритесь ногами в стену, колени согнуты под углом 90 градусов, а мяч для пилатеса положите между бедер.
- Задействуйте мышцы пресса и поднимите бедра к потолку, сжимая мяч при подъеме.
- Задержитесь на 2 — 3 секунды, затем опустите бедра обратно на пол.
- Повторите 8 — 10 раз.
Настенный пилатес с мячом.
- Начните с положения планки, руки на полу, ступни у стены, а мяч для пилатеса под голенями.
- Задействуйте мышцы пресса и поднимите бедра к потолку, перекатывая мяч к рукам.
- Задержитесь в этом положении на 2 — 3 секунды, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 5 — 8 раз.
Настенные ножницы с мячом.
- Лягте на спину, одной ногой упритесь в стену, а другую ногу вытяните прямо вверх, держа мяч для пилатеса между руками.
- Оторвите голову, шею и плечи от пола, одновременно удерживая мяч над головой.
- Задействуйте мышцы пресса и поменяйте ноги местами, сохраняя контакт со стеной. Повторите 8 — 10 раз с каждой стороны.
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Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.