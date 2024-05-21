Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закон о страховании жилья от ЧС в регионах может заработать в 2025 году
Молдавия подписала соглашение о сотрудничестве с ЕС
Россиянам назвали плюсы беспородных котов
Лётчики из ВСУ завершили обучение пилотированию на F-16
Мьюинг: тренировка для молодости лица
Модные выдвижные ручки дверей: стиль или риск для безопасности?
Риски удаления катализатора из выхлопной системы автомобиля: почему это плохая идея?
Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие
Полковник Сыртланов: российский ВПК успешно решает задачи, связанные с ходом СВО
"Где деньги, Зин?": в Москве экс-гендиректор СК "Высота" предстанет перед судом за недостачу в 1 миллиард

Бывшего гендиректора СК "Высота" привлекут к ответственности за кражу активов

1:44
Страхование

Арбитражный суд Северо-Западного округа 20 мая подтвердил решение первой инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора ООО СК "Высота" Анны Соколовой.

Бывшего гендиректора СК "Высота" привлекут к ответственности за кражу активов
Фото: freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain

Иск к Соколовой был инициирован "Агентством по страхованию вкладов" (АСВ), в котором экс-руководителя обвинили в выводе активов из страховой компании. По оценкам АСВ, размер субсидиарной ответственности может достигать 98 млн рублей.

Женщина управляла "Высотой" с апреля 2014 года по апрель 2016 года, согласно данным ЕГРЮЛ. Страховщик специализировался на страховании имущества и гражданской ответственности. В апреле 2016 года у компании была отозвана лицензия, а в октябре 2017 года её признали банкротом.

До потери лицензии компания была страховщиком застройщика ЖК "Терлецкий парк" в Москве, а после отзыва лицензии права на страхование этого объекта перешли к "Центральному страховому обществу", что впоследствии спровоцировало отзыв лицензии и у него.

В январе 2018 года АСВ сообщило о недостаче активов СК "Высота" на сумму 1 млрд рублей при наличии имущества на 8 млн рублей. Основная часть недостачи связана с отсутствием ценных бумаг и депозитов, а также нехваткой документов, подтверждающих дебиторскую задолженность.

Ранее в Совфеде предложили выплачивать семьям погибших бойцов СВО две пенсии.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Лётчики из ВСУ завершили обучение пилотированию на F-16
Мьюинг: тренировка для молодости лица
Модные выдвижные ручки дверей: стиль или риск для безопасности?
Риски удаления катализатора из выхлопной системы автомобиля: почему это плохая идея?
Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие
Полковник Сыртланов: российский ВПК успешно решает задачи, связанные с ходом СВО
"Авито Услуги": по стране вырос спрос на строительство вспомогательных построек
Можно ли похудеть за 2 недели до лета: эндокринолог Балашова раскрыла секрет
Как приготовить смузи из абрикосов и яблок
Как справиться с неудобной обувью и предотвратить мозоли и усталость ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников