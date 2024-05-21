"Где деньги, Зин?": в Москве экс-гендиректор СК "Высота" предстанет перед судом за недостачу в 1 миллиард

Бывшего гендиректора СК "Высота" привлекут к ответственности за кражу активов

1:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Арбитражный суд Северо-Западного округа 20 мая подтвердил решение первой инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора ООО СК "Высота" Анны Соколовой.

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Иск к Соколовой был инициирован "Агентством по страхованию вкладов" (АСВ), в котором экс-руководителя обвинили в выводе активов из страховой компании. По оценкам АСВ, размер субсидиарной ответственности может достигать 98 млн рублей.

Женщина управляла "Высотой" с апреля 2014 года по апрель 2016 года, согласно данным ЕГРЮЛ. Страховщик специализировался на страховании имущества и гражданской ответственности. В апреле 2016 года у компании была отозвана лицензия, а в октябре 2017 года её признали банкротом.

До потери лицензии компания была страховщиком застройщика ЖК "Терлецкий парк" в Москве, а после отзыва лицензии права на страхование этого объекта перешли к "Центральному страховому обществу", что впоследствии спровоцировало отзыв лицензии и у него.

В январе 2018 года АСВ сообщило о недостаче активов СК "Высота" на сумму 1 млрд рублей при наличии имущества на 8 млн рублей. Основная часть недостачи связана с отсутствием ценных бумаг и депозитов, а также нехваткой документов, подтверждающих дебиторскую задолженность.

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