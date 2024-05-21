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Подсчитано число новых жилых комплексов в Москве, которые могут похвастаться собственным бассейном

Самую дешёвую квартиру в ЖК с бассейном в Москве можно купить за 20,7 млн ₽

1:07
Недвижимость

По состоянию на май из всего обширного рынка новостроек в Москве лишь 18 ЖК могут похвастаться собственным бассейном, пишет во вторник "Стройгазета" со ссылкой на подсчёты VSN Group.

Самую дешёвую квартиру в ЖК с бассейном в Москве можно купить за 20,7 млн ₽
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самую дешёвую квартиру в жилом комплексе с бассейном можно купить за 20,7 миллиона рублей, за самую дорогую просят 2,5 миллиарда.

Во всех случаях бассейн представлен как часть фитнес-клуба или SPA-комплекса. "Спортивная инфраструктура уже давно стала важной составляющей современных проектов — практически в каждом комплексе есть зоны воркаут, спортивные площадки и игровые локации, площадки для йоги, фитнес-центры и многое другое", — заметила директор VSN Group Яна Глазунова.

Помимо этого, в ЖК Lucky есть ещё открытый подогреваемый всесезонный бассейн на крыше дома, а на крыше стилобата Neva Towers — частный парк с бассейном.

Ранее выяснили, рядом с какими новостройками пространства украшены прудом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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