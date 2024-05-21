Подсчитано число новых жилых комплексов в Москве, которые могут похвастаться собственным бассейном

По состоянию на май из всего обширного рынка новостроек в Москве лишь 18 ЖК могут похвастаться собственным бассейном, пишет во вторник "Стройгазета" со ссылкой на подсчёты VSN Group.
Самую дешёвую квартиру в жилом комплексе с бассейном можно купить за 20,7 миллиона рублей, за самую дорогую просят 2,5 миллиарда.
Во всех случаях бассейн представлен как часть фитнес-клуба или SPA-комплекса. "Спортивная инфраструктура уже давно стала важной составляющей современных проектов — практически в каждом комплексе есть зоны воркаут, спортивные площадки и игровые локации, площадки для йоги, фитнес-центры и многое другое", — заметила директор VSN Group Яна Глазунова.
Помимо этого, в ЖК Lucky есть ещё открытый подогреваемый всесезонный бассейн на крыше дома, а на крыше стилобата Neva Towers — частный парк с бассейном.
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